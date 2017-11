ATD 2/2017 - Die neue EU-Kontrollverordnung

Was ändert sich bei den Lebensmittel- und Veterinärkontrollen?

Seit 2010 hat die EU-Kommission an einer Revision der Verordnung (EG) Nr. 882/2004 gearbeitet und 2013 ihren Entwurf vorgelegt. Die neue Verordnung wurde am 07. April 2017 veröffentlich und gilt weitgehend ab dem 14. Dezember 2019. Sie enthält jedoch viele Ermächtigungen und wird deshalb erst in einigen Jahren mit allen Details fertig sein. Für die Veterinärverwaltung, die bereits unter das Kontrollregime der Verordnung (EG) Nr. 882/2004 fällt, wird es keine grundsätzlichen Änderungen geben. Aber dennoch kommen einzelne Neuerungen auf die Lebensmittelüberwachung zu.

Autorin:

B. Bienzle

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg

Kernerplatz 10

70182 Stuttgart