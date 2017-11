Antibiotikaverbrauch in der Nutztierhaltung - amtliche Monitoring- und Überwachungsmaßnahmen in Deutschland, Dänemark und den Niederlande

Möglichkeiten und Grenzen der Vergleichbarkeit

Das Monitoring der Anwendung von Antibiotika bei Tieren auf nationaller und internationaler Ebene ist wichtig, um Informationen zur Häufigkeit, Menge und Klasse der eingesetzten Antibiotika zu sammeln. Hier werden die amtlichen Monitoringsysteme von Deutschland, Dänemark und den Niederlanden für den Verbrauch von Antibiotika bei Tieren kurz beschrieben.

Autorin:

N. Weber

Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover

Institut für Biometrie, Epidemiologie und Informationsverarbeitung

WHO Collaborating Centre of Research and Training for Health at the Human-Animal-Environment Interface

Bünteweg 2

30559 Hannover