ATD 2/2017 - Überwachung von Wasserspendern in öffentlichen Einrichtungen

Wasserspender erfreuen sich in öffentlichen Einrichtungen, wie Warenhäusern, Arztpraxen, Sportstätten, Krankenhäusern und Seniorenheimen immer größerer Beliebtheit. Häufig sind sie Bestandteil der Getränkeversorgung von besonders empfindlichen Verbrauchergruppen. Die Überwachung von Wasserspendern durch die Lebensmittelkontrollbehörden sowie die mikrobiologische Untersuchung und Beurteilung des aus ihnen abgegebenen Wassers ist mit einigen Herausforderungen verbunden. Ergebnisse der mikrobiologischen Untersuchung von Wasser aus Wasserspendern in Mecklenburg-Vorpommern werden dargestellt. Die amtliche Überwachung mittels Betriebskontrolle und Probenahme werden beschrieben. Wesentliche hygienische Anforderungen an den Betrieb von Wasserspendern wurden in einem Merkblatt zusammengefasst.

Autorinnen:

P. Becker

Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei

Mecklenburg-Vorpommern

Thierfelderstr. 18

18059 Rostock

D. Barner

Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt des

Landkreises Vorpommern-Greifswald

Bluthsluster Str. 5b

17389 Anklam