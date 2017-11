ATD 2/2017 - One Health-Konzepte in Forschung, Lehre und Netzwerkinitiativen

One Health nimmt stetig an Bedeutung zu. Dieses wird u. A. durch die zunehmende Verwendung in Publikationen deutlich. One Health steht dabei für eine ganzheitliche Betrachtungsweise gesundheitlicher Risiken mit gleichzeitigem Blick auf Mensch, Tier, Umwelt sowie dem internationalen Handel mit Futter- und Lebensmitteln. Das Bevölkerungswachstum, der Klimawandel und die globale Verbreitung von Zoonosen machen eine solche mehrdimensionale Betrachtung von Risiken und die Umsetzungg geeigneter Präventionsmaßnahmen erforderlich. Die Umsetzung eines One Health Ansatzes erfordert Maßnahmen und einen Maximenwechsel in vielen Bereichen der Wissenschaft und des gesellschaftspolitischen Lebens.

Autor*innen:

J. Steinhoff-Wagner, Y. Ilg, E.-V. Tappe, F. Bögel, S. Lehnert, H. Lehnert, B. Petersen

c/o J. Steinhoff-Wagner

Katzenburgweg 7-9

53115 Bonn