ATD 2/2017 - Von der Ethik bis zur Taktik: Ansichten des Tierarztes bezüglich Bioterrorismus

Mit den sich weltweit verschärfenden sozialen und ökonomischen Konflikten und der Globalisierung wird die Gefahr des Bioterrorismus auch in Ungarn immer präsenter. Die Lebensmittelversorgung der Bevölkerung ist, als eine für das Funktionieren der Gesellschaft unentbehrliche, kritische Infrastruktur besonders verletztlich. Tierärzte haben eine herausragende Rolle und Verantwortung bei der Prävention eines möglichen bioterroristischen Angriffs bzw. bei der Schadensminimierung nach einem erfolgten Anschlag.

Autor*innen:

Z. Lakner, É. Szendrö, Gy. Kasza, I. Hajtós, L. Ózsvári

c/o. B. Gerics

Dept. of Anatomy & Histology

Univ. of Veterinary Medicine, Budapest

H-1400 Budapest

P.O.Box 2