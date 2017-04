ATD 1/2017 - Alveoläre Echinokokkose bei Wildschwein und Biber in Bayern

Die alveoläre Echinokokkose bei den Zwischenwirten Wildschwein und Biber wird im Rahmen der Wildbrethygiene in Bayern regelmäßig festgestellt und ist fl eischhygienerechtlich relevant. In den Jahren 2005 bis 2016 wurden 19 Organproben mit spezifischen Veränderungen zur weiteren Abklärung an das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) eingesandt und dort pathologisch-anatomisch sowie parasitologisch untersucht. Dieser Artikel beschreibt typische morphologische Veränderungen, anhand derer der Verdacht auf Finnen von Echinococcus multilocularis bei der Fleischuntersuchung ausgesprochen werden kann, und fasst die wichtigsten Aspekte zur Infektionsgefahr für den Menschen und fleischhygienerechtlichen Konsequenzen bei einem Nachweis von Finnen zusammen.

AutorInnen:

J. Drdlicek, M. Müller, J. Ehrlein, Th. Ewringmann, A. Hafner-Marx, U. Ebert, W. Breuer, B. K. Weber, A. Kupca,

S. Bork-Mimm, F. Th. Just

c/o Drdlicek/Müller/Just

Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit

Landesinstitut Tiergesundheit II

Sachgebiet Pathologie, Parasitologie und Bienenkrankheiten (TG 6)

Eggenreuther Weg 43

91058 Erlangen