ATD 1/2017 - Kupferversorgung bei Rindern in Mecklenburg-Vorpommern: Mangel oder Überschuss?

Die Kupferversorgung von Rindern ist je nach Haltungsform und Nutzungsrichtung sehr unterschiedlich. Zur Beurteilung der Versorgungs-Situation in Mecklenburg-Vorpommern wurden die Ergebnisse der Kupferbestimmung aus 256 Lebern ausgewertet, welche 2008 bis zum Herbst 2016 im Rahmen des Nationalen Rückstandskontrollplanes und von Sektionstieren untersucht wurden. Die Auswertung erfolgte unter Berücksichtigung der Haltungsform der Herkunftsbetriebe.

AutorInnen:

C. Wolf, E. Hagemann, P. Wolf, S. Gerst

c/o C. Wolf

Landesamt für Landwirtschaft,Lebensmittelsicherheit und Fischerei

Mecklenburg-Vorpommern

Thierfelderstraße 18

18159 Rostock