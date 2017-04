ATD 1/2017 - Ernährung und Tierschutz beim Nutzgeflügel

Die Ernährung des Nutzgeflügels orientiert sich klassischerweise am Bedarf für Erhaltung und Leistung der jeweiligen Individuen in Abhängigkeit von der Nutzung. Per se ist das für die Tierernährung keine besondere Herausforderung, wenn nicht gleichzeitig Diskussionen im Tierwohl und Tierschutz in der Nutzgeflügelhaltung deutlich an Brisanz gewonnen hätten. Im Spannungsfeld von Leistung, Tiergesundheit (Darm, Fußballen- und Skelettgesundheit sowie metabolische Probleme) und Wirtschaftlichkeit und Tierschutz (Federpicken, artgerechte Ernährung, etc.) ist die Tierernährung heute besonders gefordert. Unter Beachtung des genetisch determinierten hohen Leistungspotentials bewegt man sich häufig auf einem schmalen Grat zwischen dem, was die für die maximale Leistung notwendig wäre und den Erfahrungen aus der Tierernährung, die auch dem Tierschutzgedanken in der Fütterung einen größeren Stellenwert geben.

AutorInnen:

C. Rüben, J. Hankel, L. Klingenberg, C. Visscher

c/o C. Rüben

Region Hannover

Fachdienst Verbraucherschutz und Veterinärwesen

Hildesheimer Straße 20

30169 Hannover