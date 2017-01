ATD 4/2016 Das Risikoprinzip in der amtlichen Kontrolle

Die Risikoorientierung bei der Planung und Durchführung amtlicher Kontrollen in den Bereichen Lebensmitttel- und Futtermittelsicherheit sowie Tiergesundheit ist sowohl in internationalen Handelsverträgen als auch im supranationalen Recht fest verankert. Über die rein veterinärfachlichen und -rechtlichen Aspekte hinaus erhält in diesem Rahmen jedoch auch die Risikoabschätzung und das Risikomanagement immer größere Bedeutung dahingehend, wie das behördliche Handeln in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird und welche möglichen Folgen in Hinblick auf das Vertrauen in staatliche Kontrollmechanismen entstehen könnten.

Autoren:

J. Marx, C. H. Lehner

c/o J. Marx

Landratsamt München

Mariahilfplatz 17

81541 München