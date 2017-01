ATD 4/2016 Mikrobiologie von Milchproben aus Rohmilchautomaten sowie Milchfiltern

Immer mehr landwirtschaftliche Betriebe bieten die Direktvermarktung ihrer Rohmilch über Rohmilchautomaten an. Experten sind sich einig, dass die Kunden die Rohmilch trotz Warnhinweise in vielen Fällen unabgekocht verzehren. Daher sollte in der vorliegenden Studie die Rohmilch von niedersächsischen Betrieben mit Rohmilchautomat mikrobiologisch untersucht werden sowie Milchfilter aus Melkanlagen zur besseren Wiederfindung von pathogenen Mikroorganismen.

Autorinnen:

A. Brix, S. Thielke

LAVES

Lebensmittel- und Veterinärinstitut

Braunschweig/Hannover

Standort Hannover

Eintrachtweg 17

30173 Hannover