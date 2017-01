ATD 4/2016 Wirksamkeit einer Immunisierung von Geflügel gegen atypische Salmonellenstämme

In den letzten Jahren gehörte eine monophasische Variante der Serovarietät Salmonella typhimurium 4, 12:i:- zu den häufigsten bei Salmonelleninfektionen des Menschen isolierten Salmonellen-Serovaren in Europa und den USA. Dieser Serotyp wird regelmäßig bei Schweinen und Geflügel nachgewiesen. Kilroy et al. evaluierten die Effektivität eines Salmonellenimpf- stammes, der Bestandteil in kommerziellen Lebendimpfstoffen ist, gegen eine Infektion von Legehennenherden mit der monophasischen Variante des Salmonellenserovars Salmonella typhimurium. Die Versuche zeigten, dass eine orale Applikation mit dem Impfstamm die Ausscheidung sowie eine Kolonisation der inneren Organe mit der monophasischen Salmonella typhimurium 4, 12:i:- effektiv verringerte.

Autorin:

R. Pichner

Motschenbacher Mühle 1

95336 Mainleus