ATD 4/2016 Eine amtstierärztliche Sicht auf die Rückkehr des Wolfes nach Deutschland

Seit Grenzöffnung haben sich die Wölfe aus Osteuropa kommend wieder in Deutschland und Niedersachsen angesiedelt. Der Wolf ist durch die FFH-Richtlinie streng geschützt. Die Rückkehr eines großen Beutegreifers wie dem Wolf ist eine Bereicherung der Natur. Gleichzeitig weckt der Wolf wie kaum ein anderes Tier Emotionen und Ängste, die die Politik und Gesellschaft vor große Herausforderungen stellt. Mangelndes Wissen über die Biologie des Wolfes in der Bevölkerung und daraus resultierende sorgenvolle Erwar-tungshaltungen sowie kulturelle Prägung und gesellschaftliche Strömungen münden immer wieder in die Forderung gegenüber den Behörden, die Wolfspopulation jagdlich zu regulieren und "auffällige Wölfe" frühzeitig zu maßregeln oder zu töten. Der Text beleuchtet das Spannungsfeld der Rückkehr des Wolfes nach Niedersachsen aus amtstieräztlicher Sicht.

Autorin:

B. Mennerich-Bunge

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Königsberger Str. 10

Lüchow-Dannenberg