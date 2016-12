ATD 3/2016 - Die Geschichte der Veterinärämter in Baden-Württemberg

Baden-Württemberg wurde 1952 aus den ehemaligen Ländern Baden, Württemberg und dem preußischen Regierungsbezirk Hohenzollern-Sigmaringen gebildet. Wie auf allen Rechtsgebieten mussten auch auf dem Gebiet des Veterinärwesens die aus diesen drei Ländern überkommenen Strukturen vereinheitlicht werden. Die Ein-Mann-Dienststellen der Regierungsveterinärräte (die beamteten Tierärzte) wurden 1974 zu Staatlichen Veterinärämter zusammengefasst; diese wurden 1995 in die Stadt- und Landkreise eingegliedert. Die bei den Gemeinden beschäftigten Fleischbeschau-tierärzte nahmen neben den beamteten Tierärzten auch Aufgaben auf dem Gebiet der Lebensmittelüberwachung wahr. 1995 wurde die Zuständigkeit für die Fleischbeschau auf die Kreise verlagert und die Fleischbeschautierärzte in den Kreisdienst übernommen. Schließlich gab es noch den Wirtschaftskontrolldienst als Fachdienst des Polizeivollzugsdienstes, der zuständig war für die Durchführung der Lebensmittelkontrollen einschließlich Probennahme. Er hatte seinen Ursprung im Reichsnahrungsmittelgesetz von 1879, das die Lebensmittelkontrolle ausschließlich Polizeibeamten zugewiesen hatte. 2005 wurden die Aufgaben des Wirtschaftskontrolldienstes auf die Stadt- und Landkreise übertragen. Die nachfolgend zu berichtende Zeit hat der Verfasser von 1981 bis 1995 als vollbesoldeter Gemeindetierarzt, danach bis 2015 als beamteter Tierarzt in der baden-württembergischen Veterinärverwaltung miterlebt.



