ATD 3/2016 - Antibiotikameldungen an die HIT- Datenbank

Erfahrungen aus der Sicht einer Kreisordnungsbehörde



Landwirtschaftliche Betriebe mit Therapiehäufigkeiten oberhalb der Kennzahl 2 sind gesetzlich zur Reduktion des Antibiotikaeinsatzes verpflichtet, Grundlage für die Ermittlung der Therapiehäufigkeit bilden die an die HIT-Datenbank gemeldeten Daten. Anhand der Auswertung der Antibiotikameldungen für einen Landkreis ist seit dem Inkrafttreten der 16. AMG-Novelle eine Reduktion der antibiotischen Einzelgaben sowie eine Verringerung der durchschnittlich behandelten Anzahl an Tieren und der oralen Verabreichung von Antibiotika ersichtlich. Bei den Meldungen für zur Mast bestimmten Rindern und Schweinen ergaben sich keine Anhaltspunkte für eine Verschiebung der eingesetzten Wirkstoffklassen hin zu Wirkstoffklassen mit besonderer Bedeutung für den Menschen. Für die Verifizierung der gemeldeten Daten durch die Überwachungsbehörde fehlen in der HIT-Datenbank bislang verpflichtende Angaben zum Behandlungsdatum, zur Dosierung in mg/kg sowie zum Gewicht der behandelten Tiere.



