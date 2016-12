ATD 3/2016 - Kleiner Beutenkäfer - Ist der Kleine Beutenkäfer in Italien unter Kontrolle?

Interview mit Dr. Franco Mutinelli



Der Kleine Beutenkäfer, Aethina tumida, stammt ursprünglich aus Afrika südlich der Sahara. Durch Bienentransporte gelangte er bereits 1996 nach Nord-Amerika und 2002 nach Australien. Dort verursacht er zumindest in tropischen und subtropischen Regionen Schäden bei Bienenvölkern und in Lagern von Honigwaben. In der Europäischen Union ist der Befall mit dem Kleinen Beutenkäfer anzeigepflichtig. Der Import von Bienenvölkern in die Europäische Union ist verboten und der von Bienenköniginnen an bestimmte Auflagen gebunden (Verordnung EU 206/2010). Trotz dieser Vorsichtsmaßnahmen wurde am 5. September 2014 erstmals in der Europäischen Union ein Befall mit dem Kleinen Beutenkäfer in Bienenvölkern im italienischen Kalabrien entdeckt. Verschiedene sich teilweise widersprechende Berichte über den Ablauf und den derzeitigen Stand der Bekämpfung beunruhigen die Imker. Der Experte der Weltorganisation für Tiergesundheit (OIE) Dr. Wolfgang Ritter nutzte am Rande einer Veranstaltung der Europäischen Kommission die Gelegenheit, dem italienischen Experten für Bienenkrankheiten und zuständigen Amtstierarzt Dr. Franco Mutinelli vom nationalen Referenzlabor für Bienenkrankheiten in Italien einige Fragen zu stellen und die Antworten aus dem Englischen ins Deutsche zu übersetzen.



Autor:

W. Ritter

Referenzlabor der Weltorganisation für Tiergesundheit (OIE)

am Chemischen und Veterinäruntersuchungsamt Freiburg