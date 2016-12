ATD 3/2016 - Rückverfolgbarkeit von Tierischen Nebenprodukten und Folgeprodukten

Ergebnisse eines Audits



Im Rahmen des FVO-Audits FVO zur Rückverfolgbarkeit von TNP/FP in 2014 wurden in Nordrhein-Westfalen schwerwiegende Feststellungen getroffen. Die Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 richtet sich an die Unternehmer. Das rechtskonforme Handeln liegt in der Verantwortlichkeit der Unternehmer. Die europäischen Rechtsvorschriften wurden hinsichtlich der Anforderungen zur Rückverfolgbarkeit bei TNP/FP nur unzureichend durch die Unternehmen umgesetzt. Der vorliegende Artikel soll daher informieren und sensibilisieren. Das Überwachungssystem wurde in Nordrhein-Westfalen nach dem Audit neu justiert. Insbesondere wurde ein landesweiter Ansatz in 2015 erarbeitet. Die Überwachung in Nordrhein-Westfalen erfolgt nunmehr nach einheitlichen Vorgaben. Wesentliche Elemente des nunmehr landesweiten Überwachungssystems sind eine standardisierte Risikobewertung der Betriebe sowie einheitliche Kontrollberichte. Die Allgemeine Verwaltungsvorschrift RahmenÜberwachung (AVV Rüb) soll um die Tierischen Nebenprodukte ergänzt werden. Damit soll ein bundesweit einheitlicher Rahmen für die Überwachung von TNP/FP geschaffen werden. NW begrüßt dieses Vorhaben des Bundes.



Korrespondierender Autor:

J. Hies

Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz

des Landes Nordrhein-Westfalen

Schwannstraße 3

40476 Düsseldorf