ATD 3/2016 - Trichinen bei Hausschweinen und Hunden

Vorkommen in Vorpommern-Greifswald und eine epidemiologische Bewertung für Deutschland



Im November 2011 wurde bei zwei Hausschweinen einer Greifswalder Kleinsthaltung Trichinella spiralis in der Fleischuntersuchung nachgewiesen. Die Larvendichte in der Muskulatur (Poolprobe beider Tiere) betrug 55,3 Larven pro Gramm (Lpg). Die Untersuchung zweier weiterer Schweine aus der Nachbar-haltung ergab im Januar 2012 Trichinellen in der Skelettmuskulatur eines Tieres (>1 Lpg). Dies sind aktuell die einzigen Nachweise bei Hausschweinen in Deutschland seit 2012. Ebenfalls im November 2011 reagierten die beiden Hunde des ersten Bestandes blutserologisch positiv auf Trichinella-Antikörper. Ein Hund wurde im Juli 2012 post mortem untersucht und wies Trichinella spiralis in der Skelettmuskulatur auf (1.3-3.8 Lpg). Diese Ergebnisse trugen zur Ermittlung des lokalen Infektionszyklus bei. Unter Zugrundelegung aller Untersuchungsergebnisse in Deutschland in den letzten 20 Jahren haben Betriebe, die die Anforderungen der Anlage 2 und 3 der Schweinehaltungshygieneverordnung (SchHaltHygV) erfüllen, a priori ein vernachlässigbares Risiko für eine Trichinellen-Infektion. Diese Betriebe können die Anforderungen der Anlage IV der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1375 erfüllen und von der verpflichtenden Trichinenuntersuchung ausgenommen werden. Dabei bliebe die Untersuchung von Schweinen aus Kleinstbeständen, aus Auslauf- oder Freilandhaltungen sowie von Wildschweinen unberührt.



AutorInnen:

G. Pannwitz, H. Kerlikowski

Veterinär-und Lebensmittelüberwachungsamt Vorpommern-Greifswald

Anklam

Ch. Baumbach, Peter Wolf

Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei Mecklenburg-Vorpommern

Rostock

J. P. Teifke

Friedrich-Loeffler-Institut

Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit

Insel Riems

A. Mayer-Scholl, K. Nöckler

Bundesinstitut für Risikobewertung

Berlin