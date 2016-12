ATD 3/2016 - Das nationale Früherkennungs-System Tiergesundheit in der Schweiz

In den letzten Jahren hat das Auftreten von neuen und exotischen Tierseuchen wie zum Beispiel der Blauzungenkrankheit oder dem Schmallenberg-Virus sowie von altbekannten Tierseuchen, wie z. B. der Tuberkulose oder der Maul- und Klauenseuche, weltweit deutlich zugenommen. Treibende Faktoren, die diese unerwünschte Entwicklung fördern, sind der weltweite Handel, die Migration und insbesondere der Klimawandel, der es ehemals exotischen Krankheitserregern ermöglicht, sich in unseren Breitengraden festzusetzen und auszubreiten. Mit grosser Wahrscheinlichkeit muss jederzeit auch in der Schweiz mit der Einschleppung solcher Krankheiten gerechnet werden. Es ist daher unerlässlich, dass eine Einschleppung von Tierseuchen mit Hilfe geeigneter Früherkennungsprogramme rasch entdeckt wird, um deren Verbreitung mit den damit verbundenen hohen direkten und indirekten Schäden zu verhindern beziehungsweise das Risiko dafür zu minimieren. Die Autorinnen stellen das neue Früherkennungs-System Tiergesundheit der Schweiz vor.



Autorinnen:

D. Hadorn, S. Balmer, R. Hauser, R. Struchen, A. Nigsch

Eidgenössisches Departement des Innern

Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen

Abteilung Tiergesundheit

Fachbereich Früherkennung & Überwachung Tiergesundheit

Schwarzenburgstrasse 155

CH-3003 Bern