ATD 3/2016 - Bedarfsgerechte Fütterung und Tierschutz beim Schwein

In den letzten Jahren haben sich diverse Bedingungen in der Schweinehaltung wesentlich geändert. Die Betriebsstrukturen und das Management an sich sind grundverschieden zu dem früherer Zeiten. Das genetische Potential der Tiere heute ermöglicht ein Leistungsniveau in der Schweinezucht und in abgeschwächter Form auch in der Mast, das vor Jahren noch nicht denkbar war. Trotz fortschreitender Professionalisierung und sehr gutem Wissensstand in allen Fragen die Tierhaltung, das Management, die Fütterung etc. betreffend, kann es für die Tierhalter schwierig werden, in jedem Fall die Erfordernisse von bedarfsgerechter Ernährung, Tierschutz, dem was man heute unter dem Begriff „Tierwohl“ zusammenfasst und einer betriebswirtschaftlich darstellbaren Produktion unter einen Hut zu bringen.



Korrespondierende Autorin:



Ch. Rüben

Region Hannover

Team Veterinärwesen

Hildesheimer Straße 20

30169 Hannover

30169 Hannover