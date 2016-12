ATD 3/2016 - Mögliche Straftatbestände bei der Haltung von Sauen in Kastenständen

Sauen, die in Kastenständen untergebracht sind, wird nahezu jedes artgemäße Verhalten unmöglich gemacht, so dass diese Form der Haltung nicht tiergerecht ist. Im Kastenstand entstehen den Tieren Schmerzen und Leiden. Werden Sauen in Kastenständen untergebracht, die ihnen auch kein artgemäßes Ruheverhalten (Liegen in Seitenlage mit ausgestrecktem Kopf und ausgestreckten Gliedmaßen) ermöglichen und sie in eine unbequeme und schmerzhafte Liegeposition zwingen, überschreiten diese Leiden die Grenze zur Erheblichkeit. Wenn bei Kontrollen solche Sachverhalte festgestellt werden, sollte daher überprüft werden, ob nicht der Verdacht auf eine Straftat gemäß § 17 Nr. 2b TierSchG vorliegt und es sollten entsprechende Anordnungen nach § 16a Tierschutzgesetz getroffen werden. Bei Neubauten sollten tiergerechtere Haltungsformen gewählt werden.



AutorInnen:



J. Moritz, S. Schönreiter

Bayer. Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit

Veterinärstraße 2

85764 Oberschleißheim

M. Erhard

Lehrstuhl für Tierschutz, Verhaltenskunde, Tierhygiene und Tierhaltung

Veterinärwissenschaftliches Department

Ludwig-Maximilians-Universität

München