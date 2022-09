Save the date - BbT-Kongress und Anschlussseminar 2023

Liebe Kolleg*innen,



2023 wird der 40. internationale Veterinärkongress des BbT in gewohnter Form vom 23. bis 25. April in Bad Staffelstein stattfinden. Er beginnt am Sonntagabend, den 23.4.23, mit dem Begrüßungsabend und wird am 24. und 25. fortgesetzt.

2023 wird auch wieder ein Anschlussseminar von uns ausgerichtet, welches am Dienstag, den 25.04.23 am Nachmittag beginnt und am 26.04.2023 bis zum Mittag fortgesetzt wird.



Das vorläufige Programm des Kongresses und des Anschlussseminars wird in den nächsten Wochen hier veröffentlicht.



Bitte merken Sie sich diese beiden Termine vor. Wir freuen uns, Sie in Bad Staffelstein zu begrüßen.



Ihr Kongressteam