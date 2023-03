U40-Workshop Nr. 2 des BbT

Am 18. und 19. November trafen sich, wie im Frühsommer gewünscht und vereinbart, die Teilnehmer des U40-Workshops zu einer zweiten Veranstaltung, um sich erneut auszutauschen und die Themen zu bearbeiten, die im ersten Teil vorerst beiseitegelegt werden mussten. Neben bekannten Gesichtern waren auch Kolleginnen neu hinzugekommen, so dass am Freitag und Samstag, diesmal in Kassel, insgesamt 26 Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen intensiven Austausch pflegten.

Zum Einstieg hatten die BbT-Vorstands-Mitglieder Dr. Christine Bothmann und Dr. Melanie Schweizer einen sehr wertvollen Vortrag zur Struktur und dem Aufbau tierärztlicher Institutionen und Verbände vorbereitet. Ziel war es, auch vor dem Hintergrund der bereits im Juni gebildeten Arbeitsgruppen, die Fragen „Was ist der BbT?“ und „Was kann der BbT?“ zu betrachten. Im Anschluss stellten je zwei Vertreter den aktuellen Stand der einzelnen Arbeitsgruppen vor, woraufhin weitere wichtige, noch immer offene Punkte ausgemacht und diskutiert werden konnten. Inhalt der Auswertungsrunde waren letzten Endes die Fragen: „Passt das Thema zum BbT?“, „Können wir bei dem jeweiligen Thema etwas bewegen?“ und „Wollen wir das?“.

- Ein Bericht von Laura Schuster -