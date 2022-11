40. internationaler Veterinärkongress 2023 des BbT in Bad Staffelstein

Der Bundesverband der beamteten Tierärzte - die Vereinigung der Tierärztinnen und Tierärzte des Öffentlichen Dienstes - veranstaltet im Arill 2023 den 40. internationaler Veterinärkongress des BbT in Bad Staffelstein

23. bis 25. April 2023

Kongressprogramm (Stand: 27.11.2022):

Themenblock: Allgemeines

- Neues aus dem BMEL und der Rechtsvorhaben

- BbT - U 40, was bedeutet das für mich als ATA

- Nachhaltige Entwicklung und die Auswirkungen auf den tierärztlichen Berufsstand

Themenblock: Digitalisierung



- Digitalisierung im Umfeld der Veterinärverwaltung aus ministerieller Sicht

- Digitalisierung im Umfeld der Veterinärverwaltung aus kommunaler Sicht

- Tiergesundheitsdatenbank in NRW 4.0

- Digitalisierung in der Tierhaltung und -zucht am Beispiel Milchvieh

Themenblock: Lebensmittel



- Mikrobiom-Resistenzforschung beim Geflügel

- NGS: Anforderungen an eine Datenbank

- StiproZoo – Wissenschaftliches Projekt zur Entwicklung einer Handreichung für Stichprobenuntersuchungen bei Fragestellungen der Lebensmittelsicherheit für (kommunale) Veterinärbehörden

- E-Commerce und Lebensmittelüberwachung - Herausforderungen aus Sicht der Wirtschaft

- Überwachung des Online-Handels

- Umsetzung des Tierarzneimittelgesetzes



Themenblock: Tierseuchen



- Mobiles Tripple-Dip-System für den Einsatz im Tierseuchenfall

- TVGS: ASP-Management Software

- WSVG: ASP technische Unterstützung im Seuchenfall

- Wild, Jagd und Zoonosen

- Tierseuchenbekämpfung auf neuen Wegen am Beispiel von AI und BHV1 Einsatz von Impfungen und protrahierte Entfernung von Reagenten

Themenblock: Tierschutz



- Zum Umgang mit kranken Schweinen - Konzept des Landes NRW

- Verantwortung des praktischen Tierarztes beim Tiergesundheitsbesuch

- Europäisches Referenzzentrum für Tierschutz beim Schwein (EURCAW-Pigs)

- Zusammenarbeit mit den Strafverfolgungsbehörden im Fall von Tierschutzverstößen, einschließlich komplexer Strafverfahren

- Zusammenarbeit und Nacharbeit aus Sicht des tierärztlichen Gutachters

Rahmenprogramm:

23.04.2023 Begrüßungsabend (Beginn 19:00)

24.04.2023 Fränkischer Abend (Beginn 20:00)

Orgelkonzert am Sonntagnachmittag, 23.04.2023 (noch offen)

AtF-Stunden werden beantragt

Gebühren

Kongress:

150,00 Euro Mitglieder eines Landesverbandes

300,00 Euro Nichtmitglieder

100,00 Euro Referendare, Rentner und Pensionäre, die Mitglied eines Landesverbandes des BbT oder einer der assoziierten Organisation (TVL, ÖVA, Tierärztekammer Bozen) sind, sowie ordentliche Studierende der Veterinärmedizin gegen Vorlage eines Nachweises

200,00 Euro Referendare, Rentner, Pensionäre, die kein Mitglied eines Landesverbandes des BbT oder einer der assoziierten Organisation (TVL, ÖVA, Tierärztekammer Bozen) sind, gegen Vorlage eines Nachweises

0,00 Euro Pressevertreter gegen Vorlage eines Nachweises

Rahmenprogramm:

15,00 Euro Begrüßungsabend je Person

15,00 Euro Fränkischer Abend je Person

Tagungsbüro am 23.04.2023 ab 17:00 Uhr geöffnet