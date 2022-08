BbT - Die Vorträge vom Kongress und Anschlussseminar 2022 sind verfügbar

Sehr geehrte Damen und Herren,

liebe Kolleginnen und Kollegen,

die Vorträge unseres diesjährigen Kongresses und Anschlussseminars sind endlich auf der Homepage eingestellt. Sie können sie als PDF abrufen.

Sie erreichen die die Dateien über nachfolgende Links:

Der Zugang ist an eine Registrierung geknüpft. Sollten Sie einen solchen Zugang besitzen, nutzen Sie bitte diese Zugangsdaten. Alle anderen bitte ich sich unter nachfolgenden Link sich vorab zu registrieren:

https://amtstierarzt.de/registrierung

Bitte beachten Sie, dass viele Ihrer Arbeitgeber die Erreichbarkeit der Behördenserver durch sehr strenge Firewallregeln beschränken und unsere Emailnachrichten an Ihre Behördenadressen blockieren. Wir empfehlen insofern dringend für die Registrierung keine Mailadressen der Behörden, sondern private Mailadressen zu hinterlegen.

Nach einer erfolgreichen Registrierung erhalten Sie serverseitig eine Nachricht mit Ihren Zugangsdaten. Sollten Sie Ihre Zugangsdaten vergessen haben, können Sie diese unter https://amtstierarzt.de/loginhttps://amtstierarzt.de/login wiederherstellen.

Derzeit funktioniert die Weiterleitung nach einer Anmeldung zur Startseite in wenigen Fällen nur bedingt. Wir arbeiten an diesem Bug und bitten dies zu entschuldigen. Sollten Sie nach einer Anmeldung auf unserer Home eine Fehlermeldung erhalten, prüfen Sie bitte unter https://amtstierarzt.de/login, ob Sie erfolgreich angemeldet wurden. Mit hoher Wahrscheinlichkeit können Sie erkennen, dass Sie angemeldet sind.

Vermeiden Sie auch bitte den Aufruf unserer Seite über die URL www.amtstierarzt.de. Der Aufruf unserer Homepage über die URL amtstierarzt.de, amtstieraerztin.de oder amtstieraerzte.de ist absolut ausreichend.

Nur wenige Referenten haben uns kein PDF ihres Vortrages zur Verfügung gestellt. Die Vorträge sind markiert. In diesen Fällen bitten wir sich direkt an den Vortragenden/ die Vortragende zu wenden. Die Anschriften und Erreichbarkeiten der Referenten bzw. der Referentinnen finden Sie in dem ebenfalls hinterlegtem Kongressmagazin: https://amtstierarzt.de/seminar-und-kongressberichte-des-bbt/file/1547-bbt-kongress-2022

Ihr Kongressteam