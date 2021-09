Fortbildungsveranstaltung des Landesverbandes der Tierärzte im öffentlichen Dienst in Blankenburg (Harz) von Freitag, 05.11.2021, bis Samstag, 06.11.2021.

Ich lade Sie hiermit herzlich zur Fortbildungsveranstaltung und zur Mitgliederversammlung mit Vorstandswahl des Verbandes der Tierärzte im öffentlichen Dienst in SachsenAnhalt von Freitag, den 05. November, bis Samstag, den 06. November 2021, in Blankenburg (Harz) ein.

Programm und Anmeldung finden Sie im Anhang.

Wichtig!

Zimmerbuchung unbedingt bis 15. Oktober 2021 selbständig vornehmen (Anmeldung zur Tagung bitte mit beiliegendem Anmeldebogen).

In Abhängigkeit von der aktuellen Coronasituation werden voraussichtlich nur geimpfte, genesene oder getestete Personen an der Fortbildung teilnehmen können. Corona-Schnelltests werden wir zur Verfügung stellen. Für die Teilnahme an den Betriebsbesichtigungen ist ein entsprechender Nachweis bereit zu halten.

Dr. Andrea Krüger-Roethe