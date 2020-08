Verlag george & oslage - Tierschutzindikatoren zur Verbesserung des Tierschutzes im Schlachtbetrieb nutzen

Die Rolle des Tierschutzbeauftragten in Schlachtunternehmen

Referenten: Dr. Rebecca Holmes

Die tierschutzrechtlichen Vorgaben im Zusammenhang mit der Schlachtung sollen sicherstellen, dass der Stress und das Leiden für die Tiere am Tag der Schlachtung ab der Ankunft am Schlachtbetrieb so gering wie möglich gehalten werden. Die tierschutzrechtlichen Vorgaben am Schlachtbetrieb ergeben sich aus dem Tierschutzgesetz, der Verordnung (EG) Nr. 1099/2009 über den Schutz von Tieren zum Zeitpunkt der Tötung und der Tierschutzschlachtverordnung. Darüber hinaus bieten Handbücher von verschiedenen Institutionen praktische Lösungsansätze für die Umsetzung von Tierschutzanforderungen im Schlachtbetrieb.

Ein wesentlicher Punkt hierbei sind die Zielvorgaben und die Standardarbeitsanweisungen des Unternehmers zum Tierschutz und die Kenntnisse und Fähigkeiten des von ihm bestellten Tierschutzbeauftragten. Die Tierschutzbeauftragten haben eine Schlüsselposition im Betrieb inne. Deshalb sollten sie ihr Wissen in Bezug auf die rechtlichen Vorgaben und Umsetzung regelmäßig auffrischen und sich kontinuierlich fortbilden.

Darüber hinaus sieht die neue EU- Verordnung Nr. 2017/625 über amtliche Kontrollen vor, dass die Bewertung von Tierschutzindikatoren den Tierschutzstandard entlang der Wertschöpfungskette verbessern soll. Auch darauf werden wir in unserem top aktuellen Webinar eingehen, indem unsere Referentin Ihnen den Umgang mit Tierschutzindikatoren in Ihrem Betrieb zur Verbesserung der Tierschutzstandards vermitteln wird.

Dieses Webinar dient u.a. dazu, die im QS-System geforderte Fortbildung für den Tierschutzbeauftragten nachzuweisen.



Anmeldung auf www.akademie.vet

Teilnahmegebühr: 99,95 EUR

https://shop.akademie.vet/shop/product/tierschutzindikatoren-zur-verbesserung-des-tierschutzes-im-schlachtbetrieb-nutzen-416