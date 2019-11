Nachruf Klaus Wagner, Gründer und Geschäftsführer des ALPHApublic Verlages in Lampertheim

Tief betroffen gedenkt der Vorstand des Bundesverbandes der beamteten Tierärzte e.V. (BbT) Herrn Klaus Wagner, Gründer und Geschäftsführer des ALPHApublic Verlages in Lampertheim, der am 1. November 2019 verstorben ist. Auch im Namen der Mitglieder des Verbandes möchten wir gegenüber seiner Familie auf diesem Weg unser Mitgefühl und unsere Anteilnahme zum Ausdruck bringen. Klaus Wagner hat sich für die Anliegen des amtstierärztlichen Dienstes persönlich eingesetzt und mit der Fachzeitschrift „Amtstierärztlicher Dienst und Lebensmittelkontrolle“ ein Fachmagazin für Tierärztinnen und Tierärzte im amtstier-ärztlichen Dienst, aber auch für interdisziplinär verwandte Berufsgruppen geschaffen. Im Rahmen eines Treffens zwischen Klaus Wagner und dem damaligen - heute Ehren- - Präsidenten des BbT, Dr. Herbert Wohn, im Jahr 1993 wurde das spärliche Angebot an Fachartikeln für Amtstier-ärzte erörtert. Aus diesen Überlegungen entstand die Idee, eine Fachzeitschrift speziell für den amtstierärztlichen Dienst zu entwickeln. Bereits 1994 wurde daraufhin die erste Ausgabe „Amtstierärztlicher Dienst und Lebensmittel-kontrolle“ aufgelegt. Seit nunmehr 25 Jahren erscheinen jährlich vier Ausgaben dieser speziellen Fachzeitschrift, deren Redaktionsstab ehrenamtlich tätige Kollegen sowie Mitarbeiter des Verlages sind. Damit hat der BbT, Dach-organisation für alle Tierärztinnen und Tierärzte im amtstierärztlichen Dienst, die Möglichkeit, Artikel aus Praxis und Wissenschaft konzentriert in einem Fachmagazin zu veröffentlichen. Herausgeber sind Wagners ALPHApublic-Verlag und der BbT, der für den fachlichen Inhalt verantwortlich zeichnet. Auch für das Erscheinen des Tierärzte-handbuches, kurz „BbT-Kalender“ genannt, war Klaus Wagner verantwortlich. In Zusammenarbeit mit dem Bundesverband der beamteten Tierärzte e.V. wird bereits seit über 25 Jahren alljährlich auch der BbT-Kalender - ebenso wie das Kongresskompendium zum jährlichen Internationalen Veterinärkongress in Bad Staffelstein - herausgegeben. Der Bundesverband der beamteten Tierärzte e.V. dankt Herrn Wagner für seinen beständigen Einsatz hinsichtlich der Belange des amtstierärztlichen Dienstes und wird ihm ein ehrendes Andenken bewahren. Dr. Holger Vogel,

Präsident des Bundesverbandes der beamteten Tierärzte Dr. Herbert Wohn

Dr. Heinrich Stöppler

Dr. Martin Hartmann

Ehrenpräsidenten des Bundesverbandes der beamteten Tierärzte