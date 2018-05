Gelungene Fortbildungsveranstaltung der Vereinigung der beamteten Tierärzte in Rheinland-Pfalz und Auszeichnung für Herrn Dr. Rudolf Schneider

Anlässlich der Fortbildungsveranstaltung der Vereinigung der beamteten Tierärzte in Rheinland-Pfalz (VbT) am 11. April 2018 in der Rotunde des Bauern- und Winzerverbandes wurde der Vorsitzende Herr Dr. Rudolf Schneider von Herrn Dr. Wolfgang Luft, dem Präsidenten der Landestierärztekammer Rheinland-Pfalz mit der Urkunde und der Ehrenplakette in Würdigung und Anerkennung seiner langjährigen berufspolitischen Verdienste ausgezeichnet.

