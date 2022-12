Seminar Tierschutz in Zirkus und Zoo 2023 in Nürnberg

das Seminar findet am 23./24. Juni 2023 in Nürnberg statt.

Ein Seminar

der Tierärztlichen Vereinigung für Tierschutz e. V. (TVT),

des Bundesverbands beamteter Tierärzte e. V. (BbT),

des Verbands der Zoologischen Gärten e. V. (VdZ),

des Verbands der Zootierärzte (VZT) und

der Akademie für tierärztliche Fortbildung (ATF)

im Tiergarten Nürnberg, Am Tiergarten 30, 90480 Nürnberg

Kursleitung: Dr. Matthias Triphaus, Tecklenburg

Referierende:

Prof. Dr. Marcus Clauss, Zürich (CH);

Dr. Dag Encke, Nürnberg; Gudrun Haase, Marlow;

Dr. Sven Hammer, Görlitz; Cellina Kleinlugtenbelt, Zürich (CH);

Dr. Tobias KnaufWitzens, Stuttgart;

Frederike Liermann, Köln;

Dr. Viktoria Michel, Görlitz;

Dr. Lukas Reese, Karlsruhe;

Dr. Marco Roller, Karlsruhe;

Dr. Marielu Voit, Nürnberg;

Dr. Heike Weber, Nordhorn

Das Programm finden Sie im Anhang!

Kursgebühr:280 EUR; TVT-/ATF-/DVG-/VdZ-/VZT-/BbT (Landesverband)-Mitglieder, arbeitslose oder in Elternzeit befindliche Tierärztinnen und Tierärzte, vet.-med. Studierende 250 EUR

In der Kursgebühr enthalten ist die Verpflegung in den Kaffeepausen und das gemeinsame Abendessen (Anmeldung erforderlich) sowie der Tagungsband.

Anmeldung schriftlich mit Anmeldeformular bei der Geschäftsstelle der Akademie für tierärztliche Fortbildung, Französische Str. 53, 10117 Berlin, Fax (0 30) 2 01 43 38 90, E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Bitte geben Sie bei der Anmeldung an, ob und mit wie vielen Personen Sie am gemeinsamen Abendessen im Zoo teilnehmen möchten (Begleitpersonen: 50,00 EUR inkl. 2 Getränken; Mitteilung von Namen und Anschrift für die Rechnungsstellung erforderlich).

Bezahlung: nach Rechnungsstellung mit Angabe von teilnehmender Person (Vor- und Nachname), Rechnungsnummer und Debitorennummer Für Nichtmitglieder: Liegt der Anmeldung eine Beitrittserklärung zur ATF bei, wird die Zahlung der ermäßigten Gebühr akzeptiert. Beitrittserklärungen und Informationsmaterial können bei der Geschäftsstelle angefordert werden.

Unterkunft:

Congress- und Tourismus-Zentrale Nürnberg, Verkehrsverein Nürnberg e.V.,

Frauentorgraben 3/IV, 90443 Nürnberg, Tel. (0911) 2336-0, Fax (0911) 2336

166, Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! , https://tourismus.nuernberg.de/

ATF-Anerkennung: 13 Stunden

Teilnehmerbegrenzung: 200 Teilnehmende (Wir bitten um frühzeitige Anmeldung – vielen Dank!)

Hinweise: Für die Teilnahme gelten die Vorgaben der Coronaschutzverordnung Bayern in der zum Zeitpunkt der Veranstaltung geltenden Fassung und das Hygienekonzept des Veranstaltu