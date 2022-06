Neues aus dem Förderverein des Friedrich-Löffler-Institutes

Am 14.06.2022 fand am Friedrich-Löffler-Institut auf der Insel Riems eine Vortragsveranstaltung zur Thematik "Einen zoonotischen Erreger verstehen: SARS-CoV-Diagnostik und antivirale Therapieansätze" statt. Anlass dafür war die 31. ordentliche Mitgliederversammlung des Fördervereins des Friedrich-Löffler-Institutes, an der Präsident Dr. Holger Vogel teilnahm. Traditionell wurden exzellente junge Wissenschaftler mit den sechs Förderpreisen des Fördervereins 2022 ausgezeichnet. Der Preis ist zudem mit 500,00 EUR dotiert.

Die Aufgabe des Fördervereins besteht insbesondere in der Förderung von Nachwuchswissenschaftlern und Doktoranten. Neben der Vergabe der Förderpreise, wird regelmäßig auch Unterstützung bei Reisekosten und Unterbringungskosten gewährt.

Geschäftsführer und Präsident des Friedrich-Löffler-Institutes, Herr Prof. Dr. Dr. h.c. Thomas C. Mettenleiter, wird nach 27-jähriger Tätigkeit im laufenden Geschäftsjahr die Geschäftsführung des Fördervereins abgeben.

Nach dem coronabedingten Aufschub der Vorstandswahlen, wurde am 14.06.2022 die Neuwahl des Vorstandes durchgeführt, wobei der alte Vorstand in seinem Amt bestätigt wurde. Bestehen bleiben somit Herr Dr. Gerfried Zeller als erster Vorsitzender, Herr Dr. Egbert Mundt als zweiter Vorsitzender und Herr Dr. Holger Vogel als Schatzmeister.

Herr Dr. Vogel nutzte die Gelegenheit, hervorragende Beiträge der Nachwuchswissenschaftler sowie der Wissenschaftler des Friedrich-Löffler-Institutes für die Zeitschrift "Amtstierärztlicher Dienst" zu gewinnen.

Die nächste Mitgliederversammlung des Fördervereins findet am 06.06.2023 statt. Es wird die Möglichkeit geben, an der Fortbildungsveranstaltung in Präsenz bzw. online teilzunehmen, wozu der Vorstand gern auffordert.

Förderpreise 2022