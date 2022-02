"Tierschutz und Lebensmittelsicherheit am Schlachthof - was muss sich ändern?"

"Tierschutz und Lebensmittelsicherheit am Schlachthof - was muss sich ändern?"Die diesjährige Fortbildungsveranstaltung der TPT findet vom 24. bis 25. Juni 2022 im im Parkhotel Kolpinghaus in Fulda unter dem Thema "Tierschutz und Lebensmittelsicherheit am Schlachthof - was muss sich ändern?" statt.

Die Anmeldung, Rechnungstellung und die Entgegennahmen der Teilnahmegebühren sind dem Bundesverband der beamteten Tierärzte e.V. (BbT) im Namen der TPT übertragen worden.

Die Anmeldung ist wird ausschließlich online über die Homepage des Bbt möglich sein.

Die Anmelderoutine wird Anfang Mai, spätestens am 09. Mai 2022, hier geöffnet.

Mit kollegialen Grüßen

im Namen der Trägerverbände der TPT

Prof. Dr. Thomas Blaha



Das Programm der Veranstaltung entnehmen Sie bitte dem Anhang

-----------------------------------------

Die „Tierärztlichen Plattform Tierschutz“ (TPT) wird von den nachfolgend aufgeführten Verbänden und Organisationen getragen:

Die Bundestierärztekammer e. V.,

der Bundesverband der beamteten Tierärzte e.V.,

der Bundesverband praktizierender Tierärzte e. V.,

die Deutsche Veterinärmedizinische Gesellschaft e. V.,

die Tierärztliche Vereinigung für Tierschutz e. V.