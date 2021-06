Anmeldung zum zweiten AHL-Seminar des BbT „Die Umsetzung des AHL im Veterinäramt“ am 02.September

Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren,

am 15. Juni hatten wir Sie über die Planung des zweiten AHL-Seminars des BbT „Die Umsetzung des AHL im Veterinäramt“ am 02.September informiert. Zwischenzeitlich ist es nun so weit, das Programm steht und die Anmeldung ist geöffnet (Anmeldung). Dieses Seminar wird nur Online angeboten.

Das erste AHL-Seminar "Das Tiergesundheitsrecht im Wandel" wird nach wie vor als Nicht-Präsenz-Seminar nach ATF-Richtlinien angeboten. Sie finden die Anmelderoutine (hier).

Ihr Seminarteam