Nach mehrjährigen Diskussionen und Debatten hat der Bundesrat Anfang Juli die Novelle der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung (TierSchNutztV) verabschiedet. Was bedeutet dieses im Detail für die Schweinehaltung und was müssen Tierärzte für die zukünftige Ausrichtung der Schweinebetriebe wissen? Dr. Jürgen Harlizius, Leiter des Schweinegesundheitsdienstes Nordrhein-Westfalen und Dr. Sylvia Heesen aus dem Landwirtschaftsministerium Nordrhein-Westfalen bieten hierzu einen aktuellen Überblick und beleuchten die wichtigen Neuerungen. Nicht weniger aktuell sind die seit 26.05.2020(oder Mai 2020) geltenden Möglichkeiten zur Früherkennung und Statuserhebung „Afrikanischen Schweinepest“, die Dr. Albert Groeneveld erläutert. Die Fortbildung wird ergänzt durch einen Vortrag von Prof. Dr. Jürgen Zentek zum Mikrobiom des Schweines, über das in den letzten Jahren wichtige Erkenntnisse zur allgemeinen Schweinegesundheit zusammengetragen wurden. Um Tiergesundheit und Tierwohl zu stärken, müssen das gesamte Mikrobiom im Darm, und nicht nur pathogene Erreger, in den Blick genommen werden.

15:00-15:30 Uhr: Jürgen Zentek: Intestinales Mikrobiom beim Schwein — ist es wirklich der Schlüssel zur Gesundheit?

15:30-16:00 Uhr: Albert Groeneveld: Vorgezogener Statuserwerb "ASP-frei" für Schweinebestände.

16:00-16:45 Uhr: Sylvia Heesen und Jürgen Harlizius: Neue Vorschriften zum Tierschutz beim Schwein. Erläuterungen aus Sicht der Kontrollbehörde und mögliche Umsetzung in die Praxis.

16:45-17:30 Uhr: Diskussion.

Anmeldung auf www.akademie.vet

https://shop.akademie.vet/shop/product/tierseuchen-und-schweinegesundheit-aktuell-2020-420

ATF-Stunden: 3

Teilnahmegebühr: 99,00 EUR

Ein Online-Seminar der Tierärztekammer Nordrhein und des Tiergesundheitsdienstes der Landwirtschaftskammer NRW mit fachlicher Unterstützung der Tierärztekammer Westfalen-Lippe.

Sonderpreis (79,00 €) für Mitglieder der genannten Kammern. Bitte melden Sie sich bei Ihrer LTK für einen Gutscheincode.