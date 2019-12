Rahmenprgramm Veterinärkongress 2020 - Ausflug nach Coburg und eine Besichtigung von Stadt und Veste Coburg am 20.04.2020

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe KollegInnen,

dieses Jahr wird anlässlich des Kongresses neben den Gesellschaftsabenden am Sonntag- und Montagabend und hoffentlich dem Orgelkonzert am Sonntagnachmittag ein weiteres Rahmenprogramm angeboten. Herr Dr. Konrad Renner (LV-BY) hat sich angeboten am 20.04.2019 einen Ausflug nach Coburg und eine Besichtigung von Stadt und Veste Coburg zu organisieren. Die Teilnehmerzahl ist auf max. 44 Personen begrenzt. Für den Ausflug müssen wir 30 € je teilnehmender Person veranschlagen. Pensionisten, Rentnern und Begleitpersonen wird am Tag der Eröffnung des Internationalen Veterinärkongresses die Möglichkeit eröffnet, den Begrüßungsreden beizuwohnen.

Unbenommen kann dieser Personenkreis natürlich am Begrüßungsabend und/oder dem fränkischen Abend teilnehmen. Hierzu sind die entsprechenden Gebühren je 15,00 € zu entrichten.

Zeitplan:

11:00 Uhr - Abfahrt des Buses vor der Adam-Riese-Halle:

11:30 Uhr - Ankunft in Coburg : Bushaltestelle Theaterplatz. Von dort sind es nur wenige Meter zu Fuß in das Zentrum von Coburg

11:45 – 12:45 Uhr - Stadtrundgang und kurze Besichtigung des Marktplatzes, der Moritzkirche, der Ehrenburg (am Montag leider kein Zutritt möglich) und des Schlossplatzes. Entweder organisiere ich hierfür einen Stadtführer, oder übernehme diese Aufgabe selbst.

12:45 – 14:00 Uhr - Mittagessen im Restaurant Loreley (Herrngasse 14): Bestellung erfolgt über eine gekürzte Speisekarte bereits im Bus.

14:00 -14:15 Uhr - Fahrt mit dem Bus zur Veste Coburg

14:30 – 15:45 Uhr (75 Min) - Führung durch die Veste in vermutlich zwei Gruppen

15:45 – 16:30 Uhr - Zeit zur freien Verfügung. Kaffeetrinken etc. vor Ort

16:30 – 17:00 Uhr - Rückfahrt nach Bad Staffelstein und Ankunft an der Adam-Riese-Halle

Sofern Sie Interesse haben, melden Sie sich bitte über die Online-Anmeldung an. Es sind entsprechende Einträge vorgesehen. Für nähere Informationen steht der Kollegen Renner zur Verfügung.

