Anschlussseminar 2020 des Bundesverbandes der beamteten Tierärzte e.V. "Ist der ATA für alles verantwortlich? – Realität im Alltag" vom 21./22.04.2020 in Bad Staffelstein

Tagungsort: Best Western Plus, Kurhotel an der Obermaintherme, Am Kurpark 7, 96231 Bad Staffelstein, Deutschland

Beginn der Veranstaltung: Dienstag, 21.04.2020 - 15:30 Uhr

Programm -Themenbeiträge - Änderungen vorbehalten:

Staatliche Verantwortung: bis wohin ist der ATA verantwortlich? Erwartungen an den ATA aus der Politik und der Verbraucherschaft Immer im Einsatz? Bereitschaftsdienst: Rechte und Pflichten "Was kann mir passieren? Wenn die Köpfe rollen: Disziplinarrecht und Strafverfolgung von ATAs" Gefährdungsanalysen am Arbeitsplatz: Ergebnisse, Folgen und mögliche Maßnahmen Impulsreferat: Wenn man für alles verantwortlich gemacht wird! Podiumsdiskussion mit den Referenten Schlussfolgerungen und Verabschiedung

Ende der Veranstaltung: Mittwoch, 22.04.2020 - 12:00 Uhr

Teilnehmerbegrenzung: 200 Personen

Teilnahmegebühren:

Mitglieder eines Landesverbandes* 60,– Euro

Nichtmitglieder* 120,– Euro

Referendare, Rentner* und Pensionäre*, die Mitglied eines Landesverbandes des BbT oder einer der assoziierten Organisation (TVL, ÖVA)) sind, sowie ordentliche Studenten der Veterinärmedizin gegen Vorlage eines Nachweises 30,– Euro

Referendare*, Rentner* und Pensionäre*, die kein Mitglied eines Landesverbandes des BbT oder einer der assoziierten Organisation (TVL, ÖVA) sind, gegen Vorlage eines Nachweises 60,– Euro

Pressevertreter gegen Vorlage eines Nachweises: kostenfrei

*(mit einer ATF-Bescheinigung)

Anmeldung vorab nur online unter www.amtstierarzt.de ab dem 01.01.2020. Bei Anmeldung im Tagungsbüro wird eine Bearbeitungsgebühr von 20,– Euro erhoben. Eine differenzierte Anmeldung für nur einen Vortragstag ist nicht möglich. Bei einer Stornierung nach dem 10.04.2020 wird eine Bearbeitungsgebühr von 20,00 € erhoben.

ATF-Anerkennung: ca. 5 Stunden