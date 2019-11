Ausschreibung einer Stelle „Diagnostik von Tierkrankheiten“ (Besoldungsgruppe A 16 BBesO) am Chemischen und Veterinäruntersuchungsamt Münsterland-Emscher-Lippe (NRW)

Ausschreibung einer Stelle „Diagnostik von Tierkrankheiten“ (Besoldungsgruppe A 16 BBesO) am Chemischen und Veterinäruntersuchungsamt Münsterland-Emscher-Lippe (NRW)

Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Münsterland-Emscher-Lippe Das Chemische und Veterinäruntersuchungsamt Münsterland-Emscher-Lippe (CVUA-MEL) ist eine moderne und leistungsstarke Untersuchungseinrichtung. Als rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts mit Sitz in Münster führen wir nach näherer Ausgestaltung durch das Gesetz zur Bildung integrierter Untersuchungsanstalten für Bereiche des Verbraucherschutzes vom 11.12.2007 (GV. NRW. S. 662) amtliche Untersuchungen von Lebensmitteln, Futtermitteln und Bedarfsgegenständen sowie auf dem Gebiet der Tiergesundheit durch.

Der Verwaltungsrat beim Chemischen und Veterinäruntersuchungsamt Münsterland-Emscher-Lippe besetzt zum 01.06.2020 folgende Stelle:

Mitglied des Vorstandes (m/w/d) / Fachbereichsleitung 2 „Diagnostik von Tierkrankheiten“ (Besoldungsgruppe A 16 BBesO bei Vorliegender laufbahnrechtlichen Voraussetzungen bzw. vergleichbares außertarifliches Entgelt)

Die Stelleninhaberin / der Stelleninhaber führt gemeinsam mit dem Vorstandsvorsitzenden die laufenden Geschäfte des CVUA-MEL in eigener Verantwortung. Der Vorstand vertritt die Untersuchungsanstalt gerichtlich und außergerichtlich. Er ist Dienstvorgesetzter und oberste Dienstbehörde für die etwa 240 Beschäftigten der Untersuchungsanstalt und ist für ein Budget von ca. 20 Mio. EUR verantwortlich. Gleichzeitig übt die Stelleninhaberin / der Stelleninhaber die Funktion der Fachbereichsleitung 2 „Diagnostik von Tierkrankheiten“ aus. Fachliches Anforderungsprofil:

Abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium der Fachrichtung Tiermedizin mit der Approbation als Tierarzt (m/w/d) möglichst mit der Befähigung für die Laufbahn des höheren Veterinärdienstes,

langjährige einschlägige Berufserfahrung in einer Untersuchungseinrichtung oder einer weiteren für den gesundheitlichen Verbraucherschutz zuständigen Behörde oder einem privaten Untersuchungslabor,

überdurchschnittliche fachliche Kenntnisse im labordiagnostischen Bereich der Tiergesundheit sowie kaufmännisches Verständnis werden erwartet,

mehrjährige Erfahrung in einer Führungsposition qualifiziert die Bewerbung,

eine Promotion ist erwünscht.

Persönliches Anforderungsprofil: Es wird ein hohes Maß an Entschlussfreude, Sicherheit in der Entscheidungsfindung, sachorientierte Durchsetzungsfähigkeit und Verantwortungsbereitschaft vorausgesetzt. Ein gutes Ausdrucksund Darstellungsvermögen komplexer Sachverhalte, Verhandlungsgeschick und Überzeugungskraft sind dabei besonders hilfreich. Ein hohes Maß an sozialer Kompetenz und Integrationskraft sowie die Fähigkeit zur aktivierenden und motivierenden Führung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern werden erwartet. Eine hohe Einsatzbereitschaft und eine loyale Interessenvertretung des CVUA-MEL und seiner Träger werden vorausgesetzt.

Die eingehenden Bewerbungen werden einer Vorauswahl unterzogen. Je nach Ergebnis der Vorauswahl erfolgt eine Einladung zu einem persönlichen Vorstellungsgespräch, in dessen Rahmen auch Elemente eines Assessment-Centers integriert sein können. Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht. Frauen werden nach Maßgabe des Landesgleichstellungsgesetzes NRW bevorzugt berücksichtigt. Die Bewerbungen geeigneter schwerbehinderter Menschen sind erwünscht. Dies gilt auch für Gleichgestellte im Sinne von § 2 Sozialgesetzbuch – Neuntes Buch – (SGB IX) oder für Personen, die danach gleichgestellt werden können (Grad der Behinderung von mindestens 30). Die Ausschreibung wendet sich ausdrücklich auch an Menschen mit Einwanderungsgeschichte.

Ihre schriftliche Bewerbung mit aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte bis zum 15.01.2020 an: Die Vorsitzende des Verwaltungsrates des CVUA-MEL Frau Dr. Christiane Krüger c/o CVUA-MEL Joseph-König-Straße 40, 48147 Münster.

Weitere Informationen zum CVUA-MEL finden Sie im Internet unter: www.cvua-mel.de Hinweis: Ihre persönlichen Daten behandeln wir vertraulich. Hinweise zum Datenschutz finden Sie unter: https://www.cvua-mel.de/index.php/karriere/datenschutz