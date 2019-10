2-Tageseminar: Der Amtstierarzt im öffentlichen Raum - Workshop für Amtstierärzte

Wie „alle Jahre wieder“ findet eine Gemeinschaftsveranstaltung der Akademie für tierärztliche Fortbildung und des Bundesverband beamteter Tierärzte e. V. (BbT) statt:

Der Amtstierarzt im öffentlichen Raum - Workshop für Amtstierärzte - am 6./7. Februar 2020 in Hannover

Ort: Hörsaal des Instituts für Tierhygiene, Tierschutz und Nutztierethologie (ITTN), Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover, Bischofsholer Damm 15 (Gebäude 116), 30173 Hannover

Das Seminar vertieft und erweitert den Workshop „Ethische Verantwortung des Amtstierarztes – Größe und Grenzen“, der in den vergangenen Jahren an gleicher Stelle durchgeführt wurde. Es ist eine aktualisierte Wiederholung des Seminars vom 28./29. März 2019, die ebenfalls in Zusammenarbeit mit dem BbT stattgefunden hat.

Das Programm inkl. Anmeldeformular finden Sie anbei oder unter diesem Link: https://www.bundestieraerztekammer.de/atf/fortbildung/2020/02/amtstieraerzte-hannover/

Bei Fragen zum Fachprogramm wenden Sie sich bitte an Herrn Prof. Kunzmann (Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! ).

