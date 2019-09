10. Leipziger Tierärztekongress mit vetexpo: Forschungsergebnisse und aktuelle Behandlungsmethoden

Jetzt Termin vormerken: 16. bis 18. Januar 2020 in Leipzig!

Der Leipziger Tierärztekongress vereint die größte veterinärmedizinische Industrieausstellung mit der führenden Fortbildungsveranstaltung für Veterinärmediziner im deutschsprachigen Raum. Er bietet allen tierärztlichen Berufsfeldern einen einzigartigen Raum für den Austausch sowie Wissenstransfer. Hier werden neueste Therapieansätze und Entwicklungen in der Veterinärmedizin sowie innovative Produkttrends vorgestellt. Mit rund 250 Ausstellern ist die vetexpo am 17. und 18. Januar 2020 der perfekte Platz um sich umzuschauen. Besuchen Sie uns in Halle 2. Alle Informationen rund um den Leipziger Tierärztekongress und das ausführliche Programm finden Sie unter: www.tieraerztekongress.de