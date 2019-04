Studienreise des Vereins deutsch-französischen Tierärzteschaft e.V. 2019 in Bad Kreuznach

Verehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde der deutsch-französischen Tierärzteschaft,

Ich lade Sie alle herzlich ein, an unserem nächsten Treffen vom 30. Mai bis 2. Juni 2019 in Bad Kreuznach in Rheinland-Pfalz teilzunehmen. Vorab danken wir unserem Kollegen Volker Bradel für die umfangreiche Organisation dieses Treffens. Das interessante Programm beinhaltet unter anderem eine Stadtführung in der im idyllischen Nahetal gelegenen Bäderstadt Bad Kreuznach , ein Besuch der Landeshauptstadt Mainz mit dem Dom und dem Gutenberg-Museum sowie eine Schifffahrt auf dem Rhein zur sagenumwobenen Lorelei. Gerade die Stadt Bad Kreuznach stellt ganz im Sinne unseres Vereins den historischen Boden für den Beginn der Deutsch-Französischen Freundschaft da. So fand 1958 die erste Begegnung auf deutschem Boden zwischen Charles de Gaulle und Konrad Adenauer im Kurhaus von Bad Kreuznach statt, die schließlich zur offiziellen Versöhnung durch den Elysée-Vertrag 1963 führte. Im gleichen Jahr schloss Bad Kreuznach als einer der ersten Kommunen in Deutschland eine Partnerschaft mit einer französischen Stadt, nämlich mit Bourg en Bresse.

Mit der Hoffnung und der Freude, Sie zahlreich in Bad Kreuznach wiederzusehen, wünsche ich Ihnen allen zusammen auch im Namen von Prof. Weyrauch und Dr. Feller ein gutes, glückliches und friedvolles Jahr 2019.

Herzliche Grüße

Dr. Jürgen Feind