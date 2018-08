Einladung zur 134. Fortbildungstagung der LAG BAYERN

Einladung zur 134. Fortbildungstagung der LAG BAYERN in Kooperation mit der Akademie für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (AGL) und der Bayerischen Landestierärztekammer (BLTK) am 18./19. Oktober 2018 in Ingolstadt für Amtstierärzte und amtliche Tierärzte

Vortragsbeginn: Donnerstag, 18.10.2018, 9:15 Uhr

Tagungsraum: Rudolf-Koller-Saal der Volkshochschule Ingolstadt, Kurfürstliche Reitschule, Hallstraße 5, 85049 Ingolstadt

Vortragsprogramm

Donnerstag, 18. Oktober 2018

Begrüßung/ Einleitung: Herr Dr. Kai Braunmiller: VD, 1.Vorsitzender der LAG Bayern, Bayreuth

Grußworte durch:

Herr Sepp Mißlbeck, Bürgermeister der Stadt Ingolstadt

Herr Dr. Marcel Huber, Bayerischer Staatsminister für Umwelt und Verbraucherschutz

9:30 Uhr - Herr Dr. Dr. Markus Schick: Vizepräsident LGL, Erlangen - Thema: „Aktuelle Entwicklungen im Tierschutz und in der Fleischhygiene aus Sicht des LGL“ 10:00 Uhr - Frau Dr. Davina Bruhn: Rechtsanwältin, Rechtsanwaltskanzlei Günther, Hamburg - Thema: „Rechtsgutachten zur Schweinehaltung: Unvereinbarkeit von Tierschutzgesetz und Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung“ 11:00 Uhr - Herr Frank Schmidt: Leitung Technologie-Management der Fa. Banss, Schlacht- und Fördertechnik GmbH, Biedenkopf - Thema: „Moderne Schlachttechnologien: Heute und Morgen“ 12:00 – 13:30 Uhr - Mittagspause 13:30 Uhr - Herr Dr. Patric Maurer: Max-Rubner-Institut, Kulmbach - Thema: „Die Fortbildung der amtlichen Tierärzte; Standardisierte Befundung bei der Schlachttier- und Fleischuntersuchung“ 14:30 Uhr - Herr Dr. Matthias Müller: Veterinärdirektor, Fachtierarzt für Pathologie, LGL Erlangen - Thema: „Die Technopathien des Rindes“ 15:15 Uhr - Herr Dr. Kai Braunmiller: Veterinärdirektor, Städtisches Veterinäramt Bayreuth, 1. Vorsitzender der LAG und der BAG - Thema: „Die Videoüberwachung am Schlachthof“ 15:45 Uhr - Frau/ Herr Dr. NN.: Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz Referate für Lebensmittel- und Fleischhygiene und Tierschutz - Thema: „Aktuelles aus dem Ministerium und neue Rechtsvorgaben“ Diskussion aktueller Themen und Fragen mit den Tagungsteilnehmern

Moderation: Präsident der Bayer. Landestierärztekammer Herr Dr. Karl Eckart und dem 1. Vorsitzenden der LAG Bayern, Hr. Dr. Kai Braunmiller.

Anschließend: Mitgliederversammlung der Landesarbeitsgemeinschaft für Fleischhygiene und Tierschutz im Tagungsraum.

Freitag, 19. Oktober 2018

8:30 Uhr bis 11:30 Uhr: Besichtigung der Südbayerischen Fleischwaren GmbH „Donauland“, Robert-Bosch-Str. 13, 85053 Ingolstadt (maximal 60 Personen) unter betriebs- und überwachungsrelevanten Gesichtspunkten.

- Näheres wird noch bei der Tagung bekannt gegeben -

Programm und Anmeldeformular als PDF siehe Anhang