Tierschutz und Schlachtung für Tierärzte - Update für Amtstierärzte und amtliche Tierärzte

Online Kurs der george & oslage Verlag und Medien GmbH

Virtueller Klassenraum live am 26. Oktober 2018 von 19:30 – ca. 21:00 Uhr, Aufzeichnungen für ein Jahr zur Fortbildung verfügbar, Einstieg jederzeit möglich.

Anerkennung: 5 ATF-Stunden

Referent: Dr. Michael Marahrens, Dr. Rebecca Holmes, Prof. Nicole Kemper

Praktizierter Tierschutz von Schlachttieren beginnt am Herkunftsbetrieb und umfasst viele Stationen bis es schließlich zum sachgerechten Blutentzug kommen kann. Diesem umfangreichen Thema widmen sich drei Experten in drei Online-Seminaren.

Teil 1. Michael Marahrens: Praktizierter Tierschutz ab Hof: Schmerzen, Leiden und Schäden beim Transport vermeiden - wer ist für was verantwortlich? Der Transport beginnt bei der Vorbereitung der Tiere und dem Verladen am Hof und reicht von der Kontrolle der Transportfahrzeuge, Verladedichte und Transportzeiten bis zum Abladen am Schlachthof. Wie einen roten Faden fokussiert der Referent dabei die zentrale Frage: „Wer ist für was verantwortlich? Schwachstellen im System und notwendige Maßnahmen werden diskutiert.

Teil 2. Nicole Kemper: Praktizierter Tierschutz am Schlachthof: Der Weg zum Schlachtband - Methoden, Prozesse und Kontrollen. Die Referentin bewertet Zutrieb und die Vereinzelung der Tiere vor der Schlachtung und geht auf die betriebliche und tierärztliche Überwachung ein. Ein Schwerpunkt des Webinars sind Tierschutzindikatoren am Schlachtkörper. Diese erlauben nämlich häufig viel eindeutigere Aussagen als die Bewertung des lebenden Tieres, zumal neben der Inaugenscheinnahme auch eine automatisierte und damit standardisierbare Erfassung von Indikatoren möglich ist – eine wichtige Schlüsselfunktion bei der Bewahrung von Tierwohl.

Teil 3: Rebecca Holmes: Tierschutz bei der Schlachtung: Betäubung und Entblutung im Fokus. Die Referentin erläutert die Eckpunkte einer tierschutzgerechten Schlachtung im Schlachtbetrieb. Hierzu gehören die Ruhigstellung und Fixierung der Schlachttiere, die Durchführung der Betäubung einschließlich Gerätekunde und Beurteilung des Betäubungserfolges.

Teil 1 und 2: Webinare zum sofortigen Einstieg.

Teil 3: virtueller Klassenraum am 16.10.2018

Teilnahmegebühr: 120,00 Euro

Anmeldung und Information: https://shop.akademie.vet/shop/product/tierschutz-und-schlachtung-fur-tierarzte-189

Technikvoraussetzungen: PC oder Laptop mit schnellem Internetanschluss (ab ISDN aufwärts, besser DSL), Lautsprechern oder Headset, Browser mit aktuellem Flash-Plugin.