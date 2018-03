Einladung zur 133. Fortbildungstagung der LAG Bayern

133. Fortbildungstagung der LAG Bayern in Kooperation mit der Akademie für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (AGL) und der Bayerischen Landestierärztekammer (BLTK) am 3./4. Mai 2018 in Hof für Amtstierärzte und amtliche Tierärzte

Vortragsbeginn: Donnerstag, 3. Mai 2018, 9:15 Uhr

Tagungsraum: Hörsaal des Bayerischen Landesamt für Umwelt, Hans-Högn- Str. 12, 95030 Hof

Vortragsprogramm:

Donnerstag, 3. Mai 2018

- Begrüßung/ Einleitung: Herr Dr. Kai Braunmiller: VD, 1.Vorsitzender der LAG Bayern, Bayreuth

- Grußwort durch Herrn Dr. Harald Fichtner, Oberbürgermeister der Stadt Hof;

- Grußwort durch Herrn Dr. Richard Fackler, Vizepräsident des Bayerischen Landesamt für Umwelt

1. Herr Dr. Dr. Markus Schick: Vizepräsident LGL, Erlangen

9:30 Uhr, Thema: „Aktuelle Entwicklungen im Tierschutz und in der Fleischhygiene aus Sicht des LGL“

9:30 Uhr, Thema: „Aktuelle Entwicklungen im Tierschutz und in der Fleischhygiene aus Sicht des LGL“ 2. Herr Prof. Dr. Dr. Alois Heißenhuber: Leiter der Kommission „Landwirtschaft“ am Umweltbundesamt; Lehrstuhl für Produktions- und Ressourcenökonomie der TU München-Weihenstephan

10:00 Uhr, Thema: „Problemfelder und Lösungsmöglichkeiten für eine zukunftsfähige Landwirtschaft mit gesellschaftlicher Akzeptanz“

10:00 Uhr, Thema: „Problemfelder und Lösungsmöglichkeiten für eine zukunftsfähige Landwirtschaft mit gesellschaftlicher Akzeptanz“ 3. Herr Prof. Dr. Dr. Matthias Gauly: Fakultät für Naturwissenschaften und Technik der Uni Bozen; Mitglied des wissenschaftliche Beirates für Agrarpolitik des Bundeslandwirtschaftsministeriums

11:00 Uhr, Thema: „Einfluss der modernen Tierhaltungssysteme auf die Tiergesundheit. Gemeinsame Aufgabe von Landwirtschaft und Veterinärmedizin“

- Mittagspause, 12:00 – 13:30 Uhr

4. Herr Dr. Jan Scheinert: Veterinäramt Jena-Saale-Holzland; Institut für Pathologie der Veterinärmedizinischen Fakultät der Uni Leipzig

13:30 Uhr, Thema: „Die Nierenpathologie des Schweines“

13:30 Uhr, Thema: „Die Nierenpathologie des Schweines“ 5. Herr Prof. Dr. Uwe Truyen:: Direktor des Institut für Tierhygiene und öffentliches Veterinärwesen der Veterinärmedizinischen Fakultät der Uni Leipzig

14:30 Uhr, Thema: „Die Afrikanische Schweinepest: Wann kommt sie, wie müssen wir reagieren und welche Folgen wird sie haben. “

14:30 Uhr, Thema: „Die Afrikanische Schweinepest: Wann kommt sie, wie müssen wir reagieren und welche Folgen wird sie haben. “ 6. Frau/Herr Dr. NN.: Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz Referate für Lebensmittel- und Fleischhygiene und Tierschutz:

15:15 Uhr, Thema: „Aktuelles aus den Ministerien und neue Rechtsvorgaben“

15:15 Uhr, Thema: „Aktuelles aus den Ministerien und neue Rechtsvorgaben“ 7. Diskussion aktueller Themen und Fragen mit den Tagungsteilnehmern

Moderation: Präsident der Bayer. Landestierärztekammer Herr Dr. Karl Eckart und dem 1. Vorsitzenden der LAG Bayern, Hr. Dr. Kai Braunmiller.

Anschließend: Mitgliederversammlung der Bundesarbeitsgemeinschaft für Fleischhygiene, Tierschutz und Verbraucherschutz im Tagungsraum.

Freitag, 4. Mai 2018

9:30 Uhr bis 12:30 Uhr:

Besichtigung der Fa. Schiller-Fleisch und des Fleischzentrum-Hof, Hohe Straße 20, D-95030 Hof unter betriebs- und überwachungsrelevanten Gesichtspunkten.

Die Führungen werden unter der Leitung von Frau Dr. Fischer und Frau Dr. Nelkel vom Städtischen Veterinäramt in Hof und QS Mitarbeitern der Firmen durchgeführt.

Treffpunkt: Um 9:15 Uhr direkt an der Einfahrt zum Schlachthof, dort Abholung der Teilnehmer.

Hinweis: Begrenzt auf max. 60 Personen. (Bei Mehranmeldungen werden zunächst Mitglieder der LAG und dann die Tierärzte bevorzugt, die solche Betriebe in ihrem Dienstgebiet auch zu überwachen haben) - wird noch bei der Tagung bekannt gegeben -

Sonstiges - Mittwoch 02.05.2018,

19:00 Uhr: Erweiterte Vorstandssitzung der LAG im Hotel/ Brauereigasthof Falter, Hirschberger Str. 6, 95030 Hof, Tel.: 09281/ 7675-0, mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Ab 19:00 Uhr: Die anreisenden Kolleginnen und Kollegen treffen sich auch im o.g. Gasthaus im vorreservierten Bereich.

Veranstalter: Landesarbeitsgemeinschaft für Fleischhygiene und Tierschutz in Bayern, Adolf- Wächter-Str. 37, 95447 Bayreuth, Tel.: 0921-50705227, Fax.: 0921-1504141



Teilnehmergebühr: Nichtmitglied der LAG: EUR 40,00, Mitglied der LAG: entfällt *

(*Für Mitglieder der LAG, Vertreter der Ministerien, Regierungen, LGL, Uni, MRI, BLTK, AGL, Referenten und Senioren kostenfrei)

Anmeldung (siehe unten): Schriftlich mit dem Anmeldebogen nur über die Geschäftsstelle der LAG, bis zum 23.04.2018 übermitteln. Eine Anmeldebestätigung erfolgt nicht.

Bezahlung: Die Teilnehmergebühr bitte überweisen an: LAG Bayern, Sparkasse Ansbach, IBAN: DE30765500000008169096; Swift – BIC.: BYLADEM1ANS;

Kennwort: = Name des Teilnehmers.

ATF-Anerkennung:

03.05.2018 - Tagung: 6 Stunden

04.05.2018 - Betriebsbesichtigung: 3 Stunden

Die Teilnahme wird bundesweit als jährliche Fortbildung für amtliche Tierärzte und als „Wahlpflicht“-Fortbildung in Bayern anerkannt. Um die entsprechende Teilnahmebescheinigung erhalten zu können, stimmen die bayerischen Teilnehmer zu, dass die hierfür notwendigen Daten an die Akademie für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (AGL) übermittelt werden (siehe Anmeldebogen).

Rahmenprogramm:

Donnerstag, 03.05.2018

Vormittags, 9:30 Uhr: Stadtführung und Besichtigung der Sehenswürdigkeiten von Hof. Treffpunkt: Am Rathausbrunnen, Klosterstr. 1, 95028 Hof.

Abends, ab 19.30 Uhr: Gemeinsames Abendessen im reservierten Saal des Hotels Falter, Hirschberger Str. 6, 95030 Hof

Unterkunft (Bitte frühzeitig reservieren unter dem Stichwort „LAG-Tagung“):

- Hotel/Brauereigasthof Falter, Hirschberger Str. 6, 95030 Hof, Tel.: 09281/7675-0, mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

- Hotel Central, Kulmbacher Straße 4, 95030 Hof, Tel.: 09281/6050, mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

- Hotel Am Maxplatz, Maxplatz 7, 95028 Hof, Tel.: 09281/1739, mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

und über die gängigen Reservierungsportale wie z.B. www.booking.com, www.hotel.de, und www.hrs.de, oder direkt.