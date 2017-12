Programm 18. Fachtagung für Fleisch- und Geflügelfleischhygiene am 6. und 7. März 2018 in Berlin

Ausrichter: Zentrum für Veterinary Public Health, Fachbereich Veterinärmedizin – Institut für Lebensmittelsicherheit und -hygiene, AG Fleischhygiene, Freie Universität Berlin in Kooperation mit dem Bundesinstitut für Risikobewertung, Berlin

Ort: Bundesinstitut für Risikobewertung, Diedersdorfer Weg 1, 12277 Berlin

Dienstag, 6.3.2018

1. Aktuelles aus dem Fleischhygienerecht

10:15 – 10:50 Uhr, Prof. Dr. Lüppo Ellerbroek (BfR): Neuerungen AVVLmH

10:50 – 11:20 Uhr, Dr. Hartwig Kobelt & Dr. Edwin Ernst (BMEL / MLR Baden-Württemberg): VO (EU) 2017 / 625

11:20 – 11:50 Uhr, Dr. Heinz Leßmann (LK Cloppenburg): Kategorisierung tierischer Nebenprodukte bei der Schlachtung

11:50 – 12:15 Uhr, Dr. Nina Langkabel & Prof. Dr. Diana Meemken (FU Berlin): Anwendung der risikobasierten Schlachttier- und Fleischuntersuchung beim Schwein in Deutschland und ausgewählten EU-Staaten

2. Zoonosen und Tiergesundheit

13:30 – 14:10 Uhr, Prof. Dr. Franz Conraths (FLI): Afrikanische Schweinepest und andere Tierseuchen mit Aktualität

13:10 – 14:30 Uhr, Dr. Anja Buschulte (BfR) Yersinien in Fleisch und Fleischprodukten: Gefahren und Möglichkeiten zur Risikominimierung

14:30 – 14:50 Uhr, Sabrina Freter et al. (FU Berlin): EsRAM – Brühen (Ergebnisse)

14:50 – 15:15 Uhr, Dr. Anne Mayer-Scholl (BfR): Änderung der Akkreditierungspfl icht für Trichinenuntersuchungsstellen

15:15 – 15:35 Uhr, Anna Ria Holtmann et al. (TiHo Hannover): Untersuchung von Wildschweineproben auf Yersinien, ESBL E. coli und MRSA

15:35 – 15:55 Uhr, Dr. Niels Bandick (BfR): Aktueller Stand der Wildbrethygiene

3. Schlachthoftechnik und weitere Verarbeitung

16:20 – 16:45 Uhr, Dr. Sebastian Ulrich et al. (LMU München): Schlachtung von Straußen – Aspekte zum Tierschutz und zur Hygiene

16:45 – 17:05 Uhr, Cathleen Heinke et al. (FU Berlin): Mikrobiologische Prozessanalyse Entenschlachtung

17:05 – 17:25 Uhr, Christian Thomas & Dr. Niels Bandick (BfR): Auswirkungen von MAP auf ESBL-bildende E. coli und andere mikrobiologische Parameter

Mittwoch, 7.3.2018

4. Tierschutz

9:00 – 9:20 Uhr, Dr. Michael Maharens (FLI): Gibt es Belastungsgrenzen beim Transport von Schlachtschweinen ?

9:20 – 9:40 Uhr, Prof. Dr. Heidrun Gehlen (FU Berlin): Schlachtung von Pferden

10:00 – 10:20 Uhr, Lara Blömke et al. (TiHo Hannover): Erfassung von Tierschutzindikatoren beim Schwein am Schlachthof mittels eines Kamerasystems

10:20 – 11:00 Uhr, Prof. Dr. Diana Meemken et al. (FU Berlin): Fleischhygiene interaktiv: Vorstellung und gemeinsame Diskussion von Fallbeispielen

11:00 – 11:25 Uhr, Prof. Dr. Christa Thöne-Reinecke (FU Berlin): Schlachtung gravider Tiere – Wo liegt das Problem ?

11:25 – 11:55 Uhr, Kerstin Weich (Vetmed Uni Wien): Tierärztliche Ethik bei der Schlachtung bzw. Lebensmittelgewinnung

11:55 – 12:20 Uhr, Prof. Dr. Katharina Riehn et al. (HAW Hamburg): SiGN – Schlachtung trächtiger Tiere: Daten und Schlussfolgerungen

