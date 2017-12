Workshop für Amtstierärzte - Bundestierärztekammer e. V., Akademie für tierärztliche Fortbildung

Ethische Verantwortung des Amtstierarztes – Größe und Grenzen - Workshop für Amtstierärzte

am 8./9. Februar 2018 in Hannover

Fortbildung der Akademie für tierärztliche Fortbildung in Zusammenarbeit mit den Bundesverband beamteter Tierärzte e.V. (BbT) im Hörsaal des Instituts für Tierhygiene, Tierschutz und Nutztierethologie, Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover, Bischofsholer Damm 15 (Gebäude 116), 30173 Hannover

Dieser Workshop setzt sich zum Ziel, die Belastungen von Amtstierärzten zu reduzieren, die sich aus den besonderen moralischen und kommunikativen Ansprüchen im Berufsfeld gegeben. Ein Schlüssel dabei ist ein reflektierter Umgang mit der eigenen Verantwortung. Die Teilnehmer festigen einen persönlichen Standpunkt, der das Gewicht, aber auch die Grenzen dieser Verantwortung berücksichtigt. Anhand von zentralen Themenfeldern werden die Teilnehmer in jeweils angepasster Methodik zu einem ethisch begründeten moralischen Urteil geführt. Zugleich verstärkt diese Verortung auch das dialektische Denken: In welcher Perspektive denken und urteilen andere? Dies wiederum erweitert die kommunikativen Möglichkeiten.

Referenten: Prof. Dr. Peter Kunzmann, Hannover



Donnerstag, 8. Februar 2018, 11.00 - 18.30 Uhr

11.00-11.30 Kunzmann: Eröffnung und Einführung

11.30-13.00 Kunzmann: Amtstierärzte in der Gesellschaft

- Aufgaben, Rollen und Konfliktpotentiale

13.00-14.00 Mittagspause

14.00-16.00 Kunzmann: Wer bestimmt, wie Tiere leben sollen?

- Tierschutz: Akteure und Ihre Motive

- Tierethik: Personen, Prinzipien und Perspektiven

- Tierrechte?

16.00-16.30 Pause

16.30-18.30 Kunzmann: Streit um die Nutztiere – Amtstierärzte mittendrin?

- Wer verantwortet unsere Nutztierhaltung?

- Amtstierärzte: Partei? Schiedsrichter? Mittler?

- Der Schlachthof: Amtstierärzte als „last defense“?

18.30 Ende des ersten Tages

Im Anschluss bei Interesse gemeinsames Abendessen

(nicht in der Kursgebühr enthalten, bitte Teilnahme in der Anmeldung vermerken)

Freitag, 9. Februar 2018, 9.00 – 12.30 Uhr

Zwei Workshops zur Auswahl / Aufteilung in zwei Gruppen

09.00-10.30 Kunzmann: Workshop 1 – Wegnahme von Tieren

Wenn einem Menschen seine Tiere weggenommen werden, schlägt das oft tiefe Wunden. Die Reaktionen entladen sich unmittelbar am vollziehenden Tierarzt. Was genau trägt zu diesem „Minenfeld“ bei? In welche Rollen begibt sich der Tierarzt dabei, in welchen wird er gesehen? Was befördert Eskalationen, was kann helfen, sie zu dämpfen?

09.00-10.30 NN: Workshop 2 - Tiertötung im Tierseuchenfall

Die Tötung von Tieren in großer Zahl beansprucht und belastet die beteiligten Tierärzte im Seuchenfall oft außerordentlich. Der Workshop setzt sich zum Ziel, diese Belastungen zu reduzieren, indem ihre Ursachen greifbarer werden und angemessene Reaktionen auf die verschiedenen Ansprüche in dieser kritischen Situation vorbereitet werden.

10.30-11.00 Kunzmann und NN: Präsentation der Ergebnisse und Auswertung im Plenum

11.00-11.30 Pause

11.30-12.30 Kunzmann: Open space: Wege, gesund mit der Verantwortung umzugehen

Sicherung und Vertiefung der Ergebnisse des Workshops: Verantwortung realisieren und begrenzen. Was kann der Einzelne tun? Wer hilft? Was hilft?

12.30 Ende der Veranstaltung



