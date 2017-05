Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit messbar machen – Schlachtdaten als Indikatoren

Online Kurs

Virtueller Klassenraum live am 20. Juni2017 von 19:30 – ca. 2100 Uhr, Aufzeichnung bis 20. Juni 2018 zur Fortbildung verfügbar, Einstieg jederzeit möglich.

Referenten: Prof. Lüppo Ellerbroek, Dr. Edwin Ernst, Dr. Dieter Meermeier



Lebensmittelsicherheit, Tiergesundheit und das Wohlbefinden von Schlachttieren sind die Schwerpunkte amtlicher Überwachung am Schlachthof. Trotz aller Bemühungen in der Vergangenheit sind die zugrundliegenden Parameter schwierig in einheitliche Kategorien zu fassen. Betriebsgrößen und Haltungsformen sind dafür nicht allein entscheidend. Doch wie können Lebensmittelsicherheit, Tiergesundheit und das Wohlbefinden messbar gemacht werden? Eine

Möglichkeit ist es, die erhobenen Schlachtdaten auszuwerten. In jedem Schlachthof werden sie erhoben, gespeichert und analysiert. Auffällige Befunde können Rückschlüsse auf die Tierhaltung geben. Die Inhalte und die Qualität der bisher erfassten Befunddaten am Schlachthof sind im Moment noch nicht befriedigend. Die Befunddaten stellen aber eine wichtige Datenquelle dar, die Aufschluss über die Herkunftsbetriebe geben können. Die Rückmeldung von ausgewählten Befunddaten dient der Verbesserung von Lebensmittelsicherheit, Tiergesundheit und dem Wohlbefinden des Tieres.

Diesem Thema hat sich eine Arbeitsgruppe der Länder unter Beteiligung des Bundes gewidmet. Die Projektgruppe zur Befunddatenerhebung und Rückübermittlung relevanter Befunde an den Tierhalter hat nun ein bundesweit einheitliches Konzept zur Umsetzung entwickelt. Das Besondere daran ist auch, dass es mit den Initiativen wie der QS-Befunddatenbank und der Tierwohl- Initiative abgestimmt ist und somit der Garant geschaffen wurde, das Instrumentarium nachhaltig zu nutzen.



Das Online-Seminar soll die Ergebnisse der Projektgruppe darstellen, dabei werden folgende Punkte angesprochen:

Darstellung des Leitfadens für die Bewertung der relevanten Befunde

Einordnung der Befundgruppen

Bewertung der Relevanz anhand der Häufigkeit von Befunden

Auswahl der Berechnungsmethode (Box Plot)

Beschlüsse der Länder zur weiteren Vorgehensweise

Datenerfassung und Berichtspflichten



Dr. Edwin Ernst, Leiter der Projektgruppe und Vertreter der Länder, Prof. Dr. Lüppo Ellerbroek, Vertreter des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft, sowie der amtliche Tierarzt Dr. Dieter Meermeier, Paderborn, berichten in diesem Online-Seminar über die Ergebnisse und Fortschritte und stehen im Chat für alle Fragen zur Verfügung. Nutzen Sie die Gelegenheit, sich auf den neusten Stand zu bringen – zum Wohle des Tier- und des Verbraucherschutzes.



