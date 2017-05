Möglichkeiten der Nutzung von Pferden - Ausbildung und Einsatz von Equiden bei der Bundeswehr und bei der Reiterstaffel der Bayerischen Polizei

Der Bezirksverband Oberbayern im LbT veranstaltet am Donnerstag, 29.06.2017, im Lkr. Berchtesgadener Land im Rahmen seiner ordentlichen Mitgliederversammlung

die Fortbildungsveranstaltung



„Möglichkeiten der Nutzung von Pferden - Ausbildung und Einsatz von Equiden bei der Bundeswehr und bei der Reiterstaffel der Bayerischen Polizei“.



Treffpunkt: um 9.30 Uhr an der Hochstaufen Kaserne,

Nonner Str. 25, 83435 Bad Reichenhall



Beginn: 10.00 Uhr

Begrüßung durch die 1. Vorsitzende Anja Dörrzapf





10.15 – 12.15 Uhr: Vorstellung und Besichtigung des Einsatz- und Ausbildungszentrums für Tragtierwesen

Referenten: Dienststellenleiterin OSV Heike Henseler

OFV PD Dr. Claus Peter Bartmann



- Tierhaltung

- Ausbildung und Arbeit mit den Equiden

- Hufschmiede

- Versorgung von kranken Tieren



12.30 – 13.30 Uhr: Mittagessen im Offiziersheim der Hochstaufen Kaserne (Getränke und Kaffee werden bis 16 Uhr angeboten)



13.30 – 15.00 Uhr: Vortrag „Ausbildung und Einsatz von Pferden bei der Reiterstaffel der Bayerischen Polizei“

Referent: Andreas Freundorfer, Polizeireiterstaffel München



anschließend: Mitgliederversammlung des Bezirksverbandes Oberbayern im LbT Bayern; Verbandsthemen, Aktuelles zur Lage:



- Ergebnisse der Verbandsanhörung und Stand der Dinge bzgl. GDVG und VO zum gesundheitlichen Verbraucherschutz (GesVV); Aufbau der neuen Kontrollbehörde für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (Dr. Konrad Renner)

- Entwicklung eines Personalbemessungskonzeptes (Dr. Jürgen Schmid)

- Aktuelles aus dem Hauptpersonalrat des StMUV (Dr. Anja Dörrzapf)



16:00 Uhr: Ende der Veranstaltung;



Zum Zutritt in die Hochstaufen Kaserne bitte ich dringend zu beachten:



Am 29.06.2017 wird vor Ort zwingend ein gültiger Ausweis (Personalausweis oder Reisepass) benötigt. Zur Erstellung der notwendigen Teilnehmerliste bitten wir um schriftliche Anmeldung (Name, Vorname, Dienststelle) bis spätestens 23.06.2017 an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!



Ich darf Sie bitten, nach Möglichkeit die Pensionisten in Ihrem Dienstbereich von der Veranstaltung zu unterrichten.

Wir freuen uns auf Ihr zahlreiches Kommen!



Freundliche Grüße

gez.

Dr. Anja Dörrzapf

1. Vorsitzende des Bezirksverbandes Obb. im LbT



PS: ATF-Stunden sind beantragt