4. Berliner VetLeb-Tagung 2017

11. November 2017 im Estrel Convention Center



Programm:

08:00-10:00 Uhr Anmeldung und Ausgabe der Tagungsunterlagen

10:00 Uhr Beginn der Berliner VetLeb-Tagung 2017

10:00-11:30 Uhr Tierart Spezial - Pferd >> Vorsitz: Johanna Hößler, Berlin

10:00-10:30 Uhr Erfahrungen in der praktischen Anwendung der „Leitlinien zur Beurteilung von Pferdehaltungen unter Tierschutzgesichtspunkten“ >> Dr. Andreas Franzky, Lüneburg

10:30-11:00 Uhr Kontrolle von Pferdehaltungen in Ponykarussel und Zirkusbetrieben unter Tierschutzgesichtspunkten >> Diana Plange, Berlin

11:00-11:30 Uhr Überwachung von Pferdesportveranstaltungen – eine Aufgabe des Amtstierarztes? >> Dr. Andreas Franzky, Lüneburg

11:30-12:00 Uhr Vormittagspause

12:00-13:30 Uhr Tierschutz >> Vorsitz: Dr. Torsten Nöldner, Berlin

12:00-12:30 Uhr Kritische Betrachtungen zur Wurfabnahme in der Hundezucht >> Dr. Gunhild Maaß, Berlin

12:30-13:00 Uhr Fortnahme von 77 Pferden im Landkreis Stendal – Ein Fallbericht >> Michaela Woop, Stendal

13:00-13:30 Uhr Tierschutz bei der Schlachtung >> Dr. Peter Scheibl, Oberschleißheim

13:30-14:30 Uhr Mittagspause

14:30-16:00 Uhr Tierhandel und Tierwohl >> Vorsitz: Dr. Heidemarie Ratsch, Berlin

14:30-15:00 Uhr Praktische Hinweise zur Kontrolle von Hunde- und Katzentransporten >> Daniela Rickert, Nürnberg

15:00-15:30 Uhr Euthanasie von Pferden >> Magdalena Schallauer und Kerstin Weich, Wien

15:30-16:00 Uhr Tierschutzindikatoren in der Nutztierhaltung – Wohin führt der Weg? >> Prof. Dr. Sabine Petermann, Oldenburg

16:00-16:30 Uhr Nachmittagspause

16:30-18:00 Uhr Lebensmittel-/Arzneimittelrecht >> Vorsitz: Dr. Ute Pelz, Berlin

16:30-17:00 Uhr Aktuelle Umwidmungsvorgaben im Therapienotstand in der Veterinärmedizin >> Dr. Myriam Schröder, Berlin

17:00-17:30 Uhr Diätetische Lebensmittel >> Dr. Evelyn Breitweg-Lehmann, Berlin

17:30-18:00 Uhr Zoonosen fordern die Fleischhygiene heraus – Zur mikrobiellen Kontamination von Fleisch bei der Schlachtung >> Prof. Dr. Lüppo Ellerbroek, Berlin

18:00 Uhr Ende der Berliner VetLeb-Tagung 2017



Veranstalter: Tierärztekammer Berlin

Tagungsleitung: Dr. Heidemarie Ratsch

Präsidentin der Tierärztekammer Berlin



ATF-Anerkennung: 6 Stunden

Teilnahmegebühr:

Frühbucher: bis 15.09.2017 - 130,00 € zzgl. gesetzlicher MwSt.

Spätbucher: ab 16.09.2017 - 150,00 € zzgl. gesetzlicher MwSt.



Im Preis enthalten sind die Tagungsteilnahme, zwei Kaffeepausen sowie ein ausführliches Skript der Vortragszusammenfassungen.



Anmeldung und weitere Informationen: VetLeb-Tagungsbüro, c/o berliner fortbildungen, Heerstraße 18-20, D-14052 Berlin, Tel: +49 (0)30 31 99 08 41, Fax: +49 (0)30 31 99 08 42, Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!



Allgemeine Geschäftsbedingungen

Anmeldungen können nur schriftlich (per Post, Fax oder E-Mail) im Tagungsbüro vorgenommen werden.

Sie erhalten nach Ihrer Anmeldung von uns schnellst möglich eine Anmeldebestätigung auf postalischem Weg übersandt. Sollte Ihnen jedoch binnen 14 Tagen nach Anmeldung keine Anmeldebestätigung oder Absage per Brief zugegangen sein, werden Sie hiermit aufgefordert, mit dem Tagungsbüro Kontakt aufzunehmen, um Ihre Teilnahme an der gebuchten Veranstaltung zu klären.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, die Vergabe der Plätze erfolgt in der Reihenfolge des Eingangs Ihrer Anmeldung.

Sie können Ihre Anmeldung bis zu 14 Tagen vor Tagungsbeginn stornieren. Ihnen werden die Tagungsgebühren abzüglich 20 € (netto) Bearbeitungsgebühr erstattet. Bei einer Stornierung Ihrer Anmeldung innerhalb von 14 Tagen vor Tagungsbeginn bis einschließlich 7 Tage vor Tagungsbeginn erheben wir 50 % der Teilnehmergebühr. Bei der Berechnung der vorstehenden Fristen wird der Tag des Tagungsbeginns nicht mitgezählt.

Danach, auch bei Nichterscheinen des Teilnehmers, stellen wir Ihnen die volle Seminargebühr in Rechnung. Sie sind berechtigt, an Ihrer Stelle einen geeigneten Ersatzteilnehmer zu entsenden.

Eine Stornierung hat in jedem Fall schriftlich per Post, Fax oder E-Mail zu erfolgen. Mündliche Stornierungen sind unwirksam.