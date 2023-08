Tierarztstelle bei der Regierung von Oberfranken

Die Regierung von Oberfranken sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt für das Sachgebiet Verbraucherschutz, Veterinärwesen eine/n

Tierärztin/Tierarzt



Ihre Aufgaben:

Unterstützung der Kreisverwaltungsbehörden bei der Umsetzung des neuen Tierarzneimittelrechts mit Schwerpunkt Antibiotikaverbrauchsmengenerfassung und Antibiotikaminimierungskonzept

Fachaufsicht, Unterstützung und Koordinierung der Kreisverwaltungsbehörden in den Bereichen Tiergesundheit, Tierschutz, Tierische Nebenprodukte, Lebensmittel und Tierarzneimittel

Kontrollen von der Regierung zugelassener Betriebe in den Bereichen Tiergesundheit, Lebensmittel und Tierische Nebenprodukte

Ihr Profil:

Approbation als Tierarzt (m/w/d)

Promotion zum Dr. med. vet." ist wünschenswert

Erfüllung der allgemeinen beamtenrechtlichen Voraussetzungen

Berufserfahrungen in der tierärztlichen Praxis, insbesondere im Nutztier- und/oder Lebensmittelbereich erwünscht

Berufserfahrung in der öffentlichen Veterinärverwaltung wäre wünschenswert

Organisationsfähigkeit, Flexibilität und Einsatzbereitschaft

Team- und Kommunikationsfähigkeit

Zuverlässigkeit und Belastbarkeit, hohes Verantwortungsbewusstsein

Gute mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit

Gute Kenntnisse in der Anwendung von MS Office, TIZIAN, TSN und HI-Tier wären vorteilhaft

Uneingeschränkte gesundheitliche Eignung für Tätigkeiten im Außendienst

Führerschein Klasse B (ggf. Bereitschaft zur Verwendung des eigenen PKW)

Wir bieten Ihnen:

ein aus sachlichem Grund befristetes Arbeitsverhältnis bis 31.12.2027 in Teilzeit 50 v.H. bei flexibler Arbeitszeit; bis 30.04.2026 ist eine vorübergehende Vollzeitbeschäftigung möglich

Bezahlung nach Entgeltgruppe 14 TV-L

Fortbildungsmöglichkeiten durch interne und externe Fortbildungen

flexible Arbeitszeitmodelle

Die Regierung von Oberfranken fördert aktiv die Gleichstellung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (m/w/d). Wir begrüßen deshalb Bewerbungen von allen Interessierten, unabhängig von deren kultureller und sozialer Herkunft, Religion, Weltanschauung, Behinderung oder sexueller Identität. Bewerberinnen und Bewerber (m/w/d) mit Schwerbehinderung werden bei ansonsten im Wesentlichen gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt eingestellt.

Ansprechpartner:

Fachlich: Herr Dr. Hauser Tel. 0921/604-1915

Personalstelle: Frau Endesfelder Tel. 0921/604-1371

Die vertrauliche Behandlung Ihrer Daten ist für uns selbstverständlich. Entsprechende Hinweise zum Datenschutz finden Sie unter https://www.regierung.oberfranken.bayern.de/service/hilfe/datenschutz/index.html.

Ihre aussagekräftige Bewerbung können Sie bis spätestens 22.10.2023 über unser Online-Bewerbungsportal unter www.regierung.oberfranken.bayern.de einreichen.