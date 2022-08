Ausschreibung mehrerer Tierarztstellen beim Landesamt für Verbraucherschutz des Saarlandes

Das Ministerium für Umwelt, Klima, Mobilität, Agrar und Verbraucherschutz sucht …

… für den amtstierärztlichen Dienst beim Landesamt für Verbraucherschutz (LAV) mehrere

Tierärzte (m/w/d)



Ihr Aufgabenbereich

Das Aufgabengebiet umfasst den gesamten amtstierärztlichen Dienst

Ihre Qualifikation

Approbation als Tierarzt (m/w/d)

Belastbarkeit, Durchsetzungsfähigkeit, Eigeninitiative und Entscheidungsfreudigkeit

Führerschein der Klasse B

Bereitschaft zur Arbeit auch außerhalb des üblichen Arbeitszeitrahmens

Bereitschaft zur regelmäßigen Fort- und Weiterbildung

Bereitschaft zur Absolvierung der Prüfung für den tierärztlichen Staatsdienst, sofern noch nicht vorhanden

Kurzvorstellung des Landesamtes für Verbraucherschutz: Das Landesamt für Verbraucherschutz (LAV) nimmt vom Standort in Saarbrücken aus landesweit sämtliche Aufgaben des amtstierärztlichen Dienstes und der Lebensmittelüberwachung wahr. Zu den Tätigkeitsfeldern gehören insbesondere der Tierschutz-Vollzug, gewerblicher Tierschutz, Versuchstierwesen, Tierseuchenbekämpfung, Arzneimittelüberwachung, tierische Nebenprodukte, Fleisch- und Lebensmittelhygiene. Das LAV übernimmt neben den Aufgaben einer unteren Veterinärbehörde auch die Aufgaben einer Mittelbehörde.

Unser Angebot:

Ein befristetes Beschäftigungsverhältnis. Eine unbefristete Übernahme wird angestrebt.

Zusammenarbeit in einem jungen, motivierten Team

Offener und kollegialer Umgang

Möglichkeit zur Spezialisierung in den einzelnen Fachbereichen

Abwechslungsreiche, vielfältige Tätigkeiten mit hoher Eigenverantwortung und Gestaltungsspielraum

Zusammenarbeit mit Tierheimen, Tierschutzorganisationen, Umwelt-, Arten- und Naturschutz, Polizei etc.

Enger Kontakt zum Landeslabor am selben Standort

Bereitstellung von Dienstfahrzeugen und Dienstkleidung für den Außendienst

Möglichkeit der Teilnahme an Fort- und Weiterbildungen

Eingruppierung in die Entgeltgruppe 14 TV-L

Flexible und familienfreundliche Arbeitszeiten

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Betriebliche Gesundheitsförderung

Die Nutzung eines Jobtickets

Die üblichen sozialen Leistungen im öffentlichen Dienst

Erfahren Sie mehr über uns auf unserer Webseite unter www.lav.saarland.de



Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, bewerben Sie sich bitte bis zum 04.09.2022 über die Internetplattform www.interamt.de unter der Stellenangebots-ID 841961. Es wird darauf hingewiesen, dass unvollständige Bewerbungsunterlagen beim weiteren Bewerbungsprozess nicht berücksichtigt werden können. Zudem bitten wir, von Bewerbungen per Post oder E-Mail abzusehen. Bei ausländischen Bildungsabschlüssen bitten wir um Übersendung entsprechender Nachweise über die Gleichwertigkeit mit einem deutschen Abschluss (Zeugnisbewertung). Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Internetseite der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (ZAB).

Die im Zusammenhang mit der Bewerbung oder einem späteren Vorstellungsgespräch entstehenden Kosten können nicht erstattet werden.



Weiteres:

Im Rahmen der tatsächlichen Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und der gesetzlichen Maßgabe, die Unterrepräsentanz von Frauen innerhalb des Geltungsbereiches des bestehenden Frauenförderplans zu beseitigen, ist die saarländische Landesverwaltung an der Bewerbung von Frauen besonders interessiert. Schwerbehinderte Menschen und ihnen Gleichgestellte werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. Bitte fügen Sie Ihrer Bewerbung einen entsprechenden Nachweis bei.

Angaben über ehrenamtliche Tätigkeiten sind erwünscht.

Die Beschäftigung kann grundsätzlich auch in Teilzeit erfolgen.

Mit Ihrer Bewerbung stimmen Sie der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten in erforderlichem Umfang zur Durchführung des Bewerbungs- und Auswahlverfahrens gemäß der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) zu. Bitte beachten Sie die Informationen zur Erhebung personenbezogener Daten im Bewerbungsverfahren gemäß Art. 13 DSGVO unter unserem Link zum Datenschutz.

Weitere Informationen zum Arbeitgeber und noch mehr Stellenangebote auf karriere.saarland.de.