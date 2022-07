Landkreis Ostprignitz-Ruppin - Vollzeitstelle amtlicher Tierarzt (m/w/d)

Beim Landkreis Ostprignitz-Ruppin im Amt für Verbraucherschutz und Landwirtschaft ist eine Stelle für einen/eine

AMTLICHER TIERARZT (m/w/d)

STANDORT NEURUPPIN│UNBEFRISTET │ 39,5 h/WOCHE │ AB SOFORT

ausgeschrieben.

DER LANDKREIS OSTPRIGNITZ-RUPPIN:

Abwechslungsreich, historisch und idyllisch - Das ist der Landkreis Ostprignitz-Ruppin. Gelegen zwischen Hamburg und Berlin im Nord-Westen Brandenburgs ist dieser Landstrich geprägt durch seine Natur- und Kulturlandschaft, historischen Dorf- und Siedlungsstrukturen und vor allem durch Seen, Alleen und Wälder. Sie haben Lust sich in einem der vielschichtigen Aufgabenfelder unseres Landkreises einzubringen und damit einen Beitrag zum Gemeinwohl zu leisten? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.

IHRE AUFGABEN

Das Aufgabengebiet umfasst den gesamten amtstierärztlichen Dienst in der Veterinärverwaltung mit den Schwerpunkten im Bereich der Fleischhygiene und der Lebensmittelüberwachung:

Kontrolle der nach EU- und nationalem Recht zu überwachenden Einrichtungen im Lebensmittelbereich inkl. Probenahmen insbesondere im Bereich der tierischen Lebensmittel

Vorbereitung und Durchführung von EU-Zulassungen

Überwachungsaufgaben auf dem Gebiet der Schlachttier- und Fleischuntersuchung

einschließlich der Schlacht- und Fleischhygiene

Überwachungsaufgaben auf dem Gebiet des Tierschutzrechtes

unabhängige gutachterliche Tätigkeit

Amtliche Zertifikation

IHR PROFIL

Approbation als Tierarzt (m/w/d)

vorzugsweise die Fortbildung zur Ausübung der Tätigkeit als Amtstierarzt (m/w/d) in der Veterinärverwaltung

Berufserfahrung im öffentlichen Dienst bzw. auf den Gebieten Lebensmittelüberwachung, Fleischhygiene und Tierschutz

Teamfähigkeit, Organisations- und Durchsetzungsvermögen

hohes Maß an persönlichem Engagement, Flexibilität

Entscheidungsfähigkeit, Stressstabilität/Belastbarkeit und Sorgfalt/Gewissenhaftigkeit

fundierte EDV-Kenntnisse (MS-Office)

wünschenswert sind Kenntnisse der Fachanwendungen BALVI, TSN und HIT

Führerschein der Klasse B und die Bereitschaft, im Bedarfsfall den eigenen Pkw gegen Entgelt für dienstliche Zwecke zu nutzen

Bereitschaft, Dienst auch außerhalb der üblichen Arbeitszeit zu verrichten und Beteiligung am amtstierärztlichen Bereitschaftsdienst

UNSER ANGEBOT

Vergütung gemäß TVöD-VKA (Entgeltgruppe 14)

flexible Arbeitszeitmodelle

vergünstigtes Nahverkehrsticket

betriebliche Altersvorsorge

Unterstützung von Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen

gesundheitsfördernde Maßnahmen und vieles mehr

INTERESSE GEWECKT?

Dann senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen (inkl. Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnisse) bis 28.07.2022 an: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! (in einer Datei, max. 5MB) oder per Post an:

Landkreis Ostprignitz-Ruppin │ Amt für Finanzen und Personal / Sachgebiet Personalverwaltung

Virchowstraße 14 – 16, 16816 Neuruppin

Ansprechpartner: Herr Enrico Thiede │ Tel.: 03391 688 2022